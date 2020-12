Pablo Rivero habla por primera vez de su novio y su hijo: «No es ningún pecado» El actor siempre ha intentado que su vida privada quedase al margen pero desde hace unos meses ha decidido sincerarse con sus seguidores

A pesar de que Pablo Rivero lleva en la vida de los españoles desde 2001 como Toni Alcántara de la exitosa serie «Cuéntame cómo pasó», cuando se apagan las cámaras de televisión poco se sabe del actor que encarna este personaje. El actor siempre ha intentado que esa parcela quedase al margen pero desde hace unos meses ha decidido sincerarse frente a sus seguidores. Lo hizo el pasado mes de septiembre cuando el intérprete y escritor anunció abiertamente su homosexualidad y presentó a su hijo, del que pocos conocían su existencia. «Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática. Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado. Respeto, intimidad y felicidad para todos», escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen en blanco y negro de su familia de espaldas, cogidos de la mano y con el mar de fondo.

Esta semana, Rivero ha concedido una entrevista a la revista «Shangay», centrada en temas LGTBI. «Este año ha sido importante para mí porque he hecho bandera de mi familia. Por intentar visibilizar todos los tipos de familias que hay», ha confesado. «Siempre he sido muy libre. La gente que me conoce sabe que soy muy transparente, y ha añadido que este «era un momento en el que creía que tenía que hacerlo. Cada día salen nuevas agresiones LGTBIfóbicas y siento una parte de responsabilidad. Así que, si yo puedo influir en algo gracias a las redes sociales, por qué no voy a contar cómo es mi familia si hay muchas otras así…», además «también pensé que cualquier día nos podrían hacer una foto e iba a parecer que nos habían pillado, como si yo lo estuviera ocultando, y no es nada malo».

La revista «Semana» fue la primera en publicar unas imágenes de la pareja, una exclusiva frustrada pues el actor publicó la foto con su familia la tarde anterior y los medios ya se habían hecho eco. «Algunos hablaron de esto con titulares que no eran correctos y que otros medios fueron copiando. Un titular en concreto, que es el que más cerca me toca, metió la pata cuando debía haber sido el más respetuoso. TVE publicó ‘Pablo Rivero confiesa que es gay y presenta a su novio’, o algo así. Yo no estaba presentando a nadie ni confesando nada, no es ningún pecado. A la mañana siguiente lo habían quitado», ha reconocido. «Todo se intenta tergiversar por morbo. De una noticia que podía ser muy positiva se intentó sacar lo más retorcido. Pero de estas cosas se aprende. Lo mejor de todo es la cantidad de madres y chicos jóvenes que me han dado las gracias por dar visibilidad».