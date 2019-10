Pablo Castellano se pronuncia sobre su pelea con Oto Vans

Dulceida ha celebrado este fin de semana su 30 cumpleaños por todo lo alto invitando a más de 200 amigos a un fin de semana de ensueño en Ibiza, cuyo broche final lo puso una celebración temática, ambientada en el mundo Disney.

Para la gran noche, la protagonista se disfrazó de Bella, mientras que su mujer, Alba Paul, fue de la pareja de la princesa, la bestia. Ambas protagonizaron un baile de lo más romántico que derritió los corazones de los presentes. Por su parte, María Pombo y Pablo Castellano se metieron en la piel de Orlando Bloom y Keira Knightley de «Piratas del Caribe».

Todo transcurría con total normalidad hasta el final de la noche cuando el exconcursante de «Supervivientes» Oto Vans inició una pelea con el marido de María Pombo, según desveló el pasado fin de semana «Socialité». «Anoche hubo un problema entre Oto Vans y Pablo Castellano, el marido de María Pombo, que habría llegado incluso a las manos y destrozos en el hotel», informó su presentadora María Patiño.

Al parecer, Oto habría gastado varias bromas de mal gusto a María Pombo -como acostumbra a hacer a través de su perfil de Instagram por su ideología tradicional, religiosa, católica y sus pensamientos muy conservadores-, lo que provocó el enfado de su marido.

No me sorprende la pelea, me puto meo con Oto Vans