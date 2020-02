África Oscar Pistorius, de asesino convicto a líder espiritual El atleta sudafricano mató a su pareja, Reeva Steenkamp, el día de San Valentín de 2013

Alba Amorós SEGUIR Actualizado: 14/02/2020 15:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La sangrienta noche de San Valentín en la que Oscar Pistorius pasó de héroe a asesino

Se cumplen siete años del fatídico San Valentín en el que la modelo Reeva Steenkamp fue asesinada con tan solo 29 años a manos de su pareja, el atleta paralímpico Oscar Pistorius. El incidente conmovió a la sociedad sudafricana que les veía como una pareja idílica y su juicio acaparó la atención internacional durante meses. Pistorius, condenado a 13 años y 5 meses, pasó de ser un héroe y ejemplo de superación a un asesino convicto. Tras siete años privado de libertad, el sudafricano se ha convertido en una especie de líder espiritual en prisión, liderando un grupo de estudios bíblicos y oración.

Pistorius, que hasta 2023 no puede optar a pedir la libertad condicional, ha decido «servir a sus compañeros de prisión, proporcionándoles un buen conocimiento de la Biblia y ofreciendo esperanza a quienes lo necesitan», explicó su padre en una entrevista a The Times UK hace algún tiempo.«Mi hijo siempre ha sido un hijo de Dios y ahora está marcando la diferencia para muchos de los reclusos» dentro de los muros de prisión, dijo Henke Pistorius. «No tengo dudas de que Oscar ha cambiado el ambiente en la prisión para mejor, está ayudando a mediar entre las personas y tiene una influencia positiva», dijo Pistorius quien no duda en calificar la suya de «una historia maravillosa». Dice que ha conseguido que la gente más problemática del centro penitenciario se reúna para seguir la Biblia una o dos veces por semana. Además, el ex medallista olímpico, cultiva vegetales y crea «verdaderas obras de arte en su huerto», según su progenitor.

Sus nuevos cometidos y su traslado al Centro Correccional de Atteridgeville en Pretoria– una cárcel más pequeña y mejor adaptada para los prisioneros discapacitados- ha supuesto un antes y un después en la vida del famoso atleta entre rejas, quien había protagonizado alguna trifulca nada más ingresar en la cárcel. «Él está bien, las cosas han mejorado para él», declaraba hace un año Henke.

Oscar Pistorius disparó a la modelo Reeva Steenkamp en la madrugada del día de San Valentín en 2013 a través de la puerta del baño confundiéndola, segun su versión, con unos atracadores. Su primera condena fue de seis años, algo que indignó a la mayoría de sudafricanos así como a la fiscalía que pedía 15. En 2017, el Tribunal de Apelaciones agravó la pena hasta los 13 años y 5 meses. La última vez que fue visto fue en noviembre de 2018 cuando se le dio permiso para asistir a un servicio conmemorativo para su abuelo, quien falleció a los 101 años.