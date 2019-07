Ortega Cano se pronuncia sobre el estado de salud de Amador Mohedano El hermano de la desaparecida Rocío Jurado desmentía hace unas semanas que tuviera cáncer

A José Ortega Cano (65 años)y su pareja, Ana Maríá Aldón (41), les sonríe la vida. Esta semana, han acudido a la presentación del nuevo trabajo de los cantantes José Mercé (64) y Tomatito (60) para apoyarles en este nuevo proyecto. La pareja aseguró encontrarse en una etapa muy feliz de su vida junto a su primer y único hijo, el pequeño José María (6), además de confesar que les espera un verano de lo más ajetreado en el que tan solo podrán permitirse una escapada familiar de pocos días.

De quien tampoco se ha olvidado Ortgea Cano ha sido de su hijo mayor, José Fernando (26) -quien adoptó junto a su primera mujer Rocío Jurado en 1999-. El diestro asegura estar muy contento con sus progresos en referencia a los problemas de adicciones en los que se ha visto envuelto durante años. «Está muy bien, estuvimos el domingo con él, vamos todos los fin de semanas, está muy tranquilo y muy bien», ha dicho después de añadir que «el alta de momento no, pero él está muy bien que es lo importante, está trabajando y haciendo cosas en beneficio de su trabajo». Sin embargo, no pierde la esperanza sobre una posible y pronta recuperación del joven, quien se encuentra internado en una clínica de rehabilitación desde hace meses.

Además de hablar sobre el hermano de Gloria Camila (24) -su otra hija adoptiva-, el torero no ha dudado en pronunciarse acerca del estado de salud del que fuera su cuñado: Amador Mohedano (66). Con una actitud tranquilizadora, Ortega Cano aseguró a los medios que no se trata de nada que ponga en peligro la vida del ex de Rosa Benito: «No es para asustarse. Es un cosa que le ha salido en la nariz pero está bien, fue más la noticia que lo que en sí es», dijo.

Amador desmiente rumores

Tras una alarmante portada en una de las revista del corazón más conocidas a nivel nacional, en la que aseguraban que Mohedano sufría cáncer, el hermano de Rocío Jurado no dudó en desmentir los rumores que aseguraban que sufría la misma enfermedad que acabó con la vida de la artista. «Me parece muy fuerte lo que se ha dicho», declaraba el empresario sin dar crédito a dichas informaciones. «Lo que tengo es una manchita en la nariz, que a mi doctora no le convence y ella quiere que me haga otra intervención para que nos quedemos más tranquilos y que el día de mañana no se reproduzca en algo que no sería tan bueno», explicó para «Sálvame» hace unas semanas.