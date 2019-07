Orlando Bloom pide a sus fans que le traduzcan una inscripción en catalán vista en Mallorca El popular actor británico está pasando unos días de vacaciones en Baleares junto a su pareja, Kate Perry

El popular actor británico Orlando Bloom pidió ayer a sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, que le tradujeran una inscripción escrita en catalán que había visto en uno de los enclaves de Mallorca que ha visitado durante su reciente estancia vacacional en la isla. Bloom y su pareja, Kate Perry, están descansando unos días en Baleares. Desde ayer se encuentran ambos ya en Ibiza.

«La mejor vista viene tras la escalada más dura... Si alguien pudiera traducirme la última foto, por favor déjenlo en los comentarios, me encantaría saber qué dice», escribió Bloom —en inglés— en su perfil de Instagram, en referencia a un texto en lengua catalana que había visto en una losa de piedra, que a continuación fotografió y publicó en dicha red social. La estrella de Hollywood se encontraba en ese momento recorriendo la Sierra de Tramuntana, que es la principal zona montañosa de Mallorca, ubicada en el norte de la isla.

«En record a n'Enric Alajarín i Mestre. Que les fites del tortuós camí de la vida el portaren a un precipici del qual no trobà sortida ni repisa a on aferrar-se per poder recobrar l'alè i tornar a començar la remuntada. Esperant que des del cim on et trobes ens puguis guiar per un llarg camí ple de plau i esperança. Grup excursionista Serra Mamerra. Maig 2009», rezaba la inscripción en catalán. Una fan de Bloom tradujo finalmente el texto del catalán al inglés en la cuenta de Instagram del reconocido actor, que cuenta con 2,6 millones de seguidores.

La traducción al castellano del citado texto sería: «En recuerdo de Enric Alajarín Mestre. A quien las metas del tortuoso camino de la vida portaron a un precipicio del cual no encontró salida ni repisa donde agarrarse para poder recobrar el aliento y volver a empezar la remontada. Esperando que desde la cima donde te encuentras nos puedas guiar por un largo camino lleno de paz y esperanza. Grupo excursionista Serra Mamerra. Mayo 2009». Enric Alajarín Mestre era un excursionista mallorquín que perdió la vida hace ahora justo diez años. Bloom calificó de «muy bonito» el emotivo contenido de esa inscripción mortuoria.