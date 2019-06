Orgullo Gay 2019: las parejas homosexuales más influyentes

Dulceida y Alba Paul

Dulceida y Alba Paul - Instagram

Dulceida es uno de los personajes públicos que más defiende y apoya al colectivo LGTB. La «influencer» lucha día a día por la tolerancia y muestra la historia de amor con su mujer Alba Paul a través de sus redes sociales.

Ambas se conocieron en la inauguración de una tienda ropa. Sin embargo, en ese momento no surgió el flechazo entre ellas. De hecho, Alba confesó que en un primer momento la bloguera le pareció una estirada y no pensaba en ella como pareja, pues aún no sabía que Dulceida era bisexsual. Con el paso del tiempo volvieron a encontrarse en una fiesta a la que acudieron con amigas que tenían en común y fue entonces cuando surgió el amor entre ellas.

Después de varios años, la pareja decidió formalizar su relación y se casaron en la Cala Morisca (Sitges) donde ambas se dieron el «sí, quiero» vestidas de blanco. Desde entonces Dulceida y Alba siempre se han mostrado unidas y cómplices y a través de su historia siempre han tratado de apoyar al colectivo LGTB.