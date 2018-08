Omarosa Manigault: «Melania Trump está contando los minutos para divorciarse» La exasesora del presidente asegura en su nuevo libro «Unhinged» que la primera dama aguarda el día en que su marido abandone la Casa Blanca para formalizar su separación

Ana Mellado

@AnaMellado Seguir Madrid Actualizado: 27/08/2018 13:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Omarosa Manigault Newman está exprimiendo al máximo los 11 meses que pasó en la Casa Blanca como asesora de Donald Trump. Gracias a su libro «Unhinged« («Volátil») ha logrado colarse en los shows con mayor audiencia de la televisión americana y en la prensa de medio mundo. Gran amante de los focos, su minuto de gloria parece que se va a prolongar más de la cuenta. Omarosa ha encontrado un gran filón aireando los problemas de alcoba del presidente y su mujer. «Melania está contando los minuto para que él deje la presidencia y divorciarse». Incluso, afirma que Trump la ha amenazado con deportarla si ella decide poner fin a su matrimonio.

El fantasma del divorcio ha planeado sobre los Trump prácticamente desde que se instalaron en la Casa Blanca. Los rumores no han dejado de sucederse y se ha examinado con detenimiento cada gesto o señal de aparente desencuentro entre ambos; si él le rechazaba la mano en público, si caminaban demasiado separados, si apenas se dedicaban miradas...

Siempre a la sombra de su marido, a Melania Trump apenas la hemos oído hablar. Y a falta de palabras, habría encontrado su mejor vía de expresión en la moda, según detalla Omarosa en su libro, ya convertido en el bestseller político número uno en Amazon. Asegura que la exmodelo se rebela contra su propio marido a través de su guardarropa. Elige sus prendas para «castigar» deliberadamente a su esposo. Sugiere que la elección de la blusa de seda rosa de Gucci en el segundo debate presidencial entre Trump y Hillary Clinton en 2016 no fue fortuita. El pussy-bow o pussycat bow es el nombre que recibe en inglés la gran lazada al cuello que llevan camisas como la de Melania. Pero la palabra pussy tiene otra acepción más vulgar, que empleó Trump en un polémico vídeo en el que se jactaba de meter mano a las mujeres: «Grab them by the pussy» («Agárralas por el...»). Y esta habría sido la reivindicación de Melania para acallar a su marido y cargar contra el machismo.

La primera dama con una camisa de Gucci lazo pussy bow, tras el lascivo vídeo de su marido - EFE

Otra de las prendas más controvertidas de su armario fue la gabardina verde de Zara con la que viajó a la frontera de México para visitar a los niños migrantes, algunos de ellos separados de sus padres. «En realidad no me importa, ¿a ti?», podía leerse en su espalda. ¿A quién se dirigía el mensaje? Según Omarosa, de nuevo, a su marido. «Melania fue forzada a viajar a la frontera ese día de junio, para limpiar el desastre de su esposo. Ella usó esa parka para herir a Trump, para empezar una controversia que el tendría que arreglar, prolongando la conversación sobre la insensibilidad de su administración, arruinando el viaje en sí». Intencionado o no, el revuelo de la chaqueta de Melania obligó al propio Trump a intervenir. A través de Twitter comentó que el mensaje de su esposa iba dirigido a los «Fake News Media», a los medios que difunden noticias falsas.

El último dardo de la primera dama a su marido habría sido el vestido a rayas de ADAM by Adam Lippes que lució esta semana en una cena junto al CEO de Apple, Tim Cook. Adam Lippes es un diseñador abiertamente a favor del aborto, que en febrero del 2017 posó junto a sus modelos con carteles que reivindicaban el derecho de las mujeres a abortar. Una postura que choca frontalmente con la de Trump, quien anunció en mayo que quería implantar una normativa para recortar fondos federales a cualquier clínica que practique abortos.

¿Utiliza Melania su vestuario para indicar que su matrimonio no marcha bien? ¿Teoría fundada o estrategia para vender libros, consciente de que las miserias conyugales siempre venden? Melania lo tiene claro. Su portavoz Stephanie Grisham ha declarado a «Newsweek» que la primera dama apenas interactuó con Omarosa durante su paso por la Casa Blanca.