Omar Montes, sobre la polémica cancelación de su concierto: «Soy una persona de riesgo»

Omar Montes se encuentra en el punto de mira después de que el pasado domingo acudiese a Fuengiro para la entrega de un donativo al Banco de Alimentos y se negase a ponerse mascarilla. Esto conllevó la cancelación del concierto que debía dar esa misma noche en Marenostrum. «Es una medida que lamentamos, principalmente por todos los seguidores del artista, que no podrán disfrutar de su música en directo, pero creemos que no se puede ser tibio con estas cuestiones ni tolerante con actitudes que perjudican a todos », explicó la organización a través de un comunicado.

Defensa

Tras esto, el cantante utilizó su perfil en Instagram para dar su versión de los hechos: « No me han pagado ni un duro . Yo soy una persona de riesgo, tengo la enfermedad de la polinosis. Me han llevado a un banco de alimentos y cuando he dado el cheque del dinero ha empezado a aparecer un montón de gente y le he dicho al organizador que no llevaba mascarilla, que ya se lo había avisado antes, cualquier persona me puede pegar algo», comenzaba diciendo el artista, visiblemente molesto por la situación generada. «Ahora resulta que me ha dicho que han cancelado el evento por mi culpa y la realidad es que no han vendido suficientes entradas, no podían hacer frente a los gastos y no han hecho una buen promoción... Me están acusando a mí, ¡sois unos sinvergüenzas! Encima, que me he venido desde Madrid, 500 kilómetros, he dejado a mi abuela sola que estaba enferma...», añadía sin poder evitar levantar la voz.

Además, se ha sentido muy ofendido cuando la organización del festival les ha acusado a él y a su equipo de aparecer borrachos en la prueba de sonido. «Ninguno de mi equipo ni yo bebemos ni nos drogamos . Todos mis fans me conocen. Ya podéis buscar otra excusa», e incluso ha advertido que tomará medidas legales. «Tras acreditar que dichos hechos eran manifiestamente falsos, se publicó por parte de los promotores comunicado oficial alegando 'la actitud incívica' de nuestro representado, sorprendiendo a esta parte el cambio de criterio», han explicado los abogados de Omar a través de un comunicado, en el que denuncian que «los promotores no han realizado pago alguno».