Chabelita es ahora mismo el rostro conocido español más mediático del momento. Las constantes polémicas que ha protagonizado la hija de Isabel Pantoja la han convertido en el personaje del corazón más buscado. Y por extensión a su pareja, Omar Montes.

El cantante ha pasado de ser una persona totalmente ajena del mundo del corazón a copar todos los titulares en publicaciones y revistas. Pero su popularidad no es lo único que ha cambiado, también su caché como DJ, pues Omar ha llegado a cobrar por 20 minutos de actuación hasta 7.260 euros.

Actualmente no se sabe bien cuál es la relación que ambos mantienen. Durante la útima entrevista de Chabelita, Mila le preguntó cuál era la situación sentimental en la que se encontraba antes de entrar en la casa de Gran Hermano VIP: «Se supone que entro soltera porque no nos hemos vuelto a hablar, pero no sé qué pasará», aseguró durante la entrevista. Sin embargo, «Sálvame» emitió el video de presentación de la joven en el concurso en el que asegura a Jorge Javier Vázquez que deja «una relación de un mes y medio».

Ayer por la tarde, el programa logró ponerse en contacto con el DJ a través de una llamada telefónica, quien aseguró que tanto sus comentarios como su comportamiento en la casa no le están gustando nada: «Hay cosas que me gusten y cosas que no, que se enrolle con el tío ese debajo de las sábanas ¿no? por ejemplo, no me gusta». Y asegura que «el otro le está dando cariño porque quiere intentar ganar». En cuanto a Chabelita, opina que «se deja querer» pero se muestra indignado: «me parece de poca vergüenza, ambas partes son odiosas».

«Estoy seguro de que no lo van a hacer, soy adivino», ha aventurado Omar, aunque reconoce que su relación está tocada: «Veo las cosas turbias, me puedo buscar a otra perfectamente. Ella tiene novio y tiene que respetar (…) Me da igual que sea Isa Pantoja o Rita la Cantaora. Si no me respetas, pues te buscas la vida por ahí y te vas con otro».