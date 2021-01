Olivia Newton-John rechaza vacunarse contra el Covid-19 La inolvidable Sandy de «Grease», enferma de cáncer de mama, sigue las indicaciones de su hija Chloe, quien cultiva cannabis en Oregón y defiende la «medicina natural»

En 1992, el mismo fin de semana en que fallecía su padre, la cantante y actriz Olivia Newton-John(72 años) fue diagnosticada de cáncer de mama por vez primera. Acaba de lanzar al mercado la tercera entrega de sus grandes éxitos, «Back to Basics-The Essential Collection 1971-1992» y estaba preparando una gira, la primera en diez años desde el exitazo de «Physical», en 1981. Desde entonces y hasta la fecha, ha sido diagnosticada dos veces más del mismo mal, en 2012 y en 2017. En último dictamen médico, se añadió un tumor en la base de la columna vertebral. En la actualidad su cáncer de mama se encuentra en estadio 4, según informaciones de «The Daily Mail».

Este repaso del historial médico de la inolvidable Sandy de «Grease» viene a propósito de la insólita confesión que ha realizado en una entrevista a dúo con su hija, Chloe Lattanzi (34), a «The Herald Sun», en la que manifiesta su intención de no vacunarse contra el Covid-19. En el Reino Unido y EE.UU., son varias las celebrities que ya se han puesto la primera dosis de la vacuna, como Martha Stewart, Joan Collins, Sir David Attenborough, Ian McKellen, Harrison Ford o Arnold Schwarzenegger. A esta lista se suma, entre diversos miembros de la realeza, Isabel II, el Duque de Edimburgo, Margarita de Dinamarca o Mohamed VI de Marruecos.

«No lo voy a hacer»

Olivia Newton-John, sin embargo, no ha dado demasiadas explicaciones sobre su negativa a inmunizarse frente al coronavirus. Su aclaración ha sido más bien parca: «En este momento, no lo voy a hacer». Su única hija, Chloe, fruto de su matrimonio con el actor y bailarín Matt Lattanzi (estuvieron casados entre 1984 y 1995), ha sido quien ha tomado la palabra para hablar por sí misma y, por supuesto, por su madre.

«No soy antivacunas, lo que pasa es que estoy en contra de poner mercurio y pesticidas en mi cuerpo, que se encuentran en muchas vacunas», ha dicho Chloe Lattanzi a «The Herald Sun». Añade que «para mí, la medicina real es la que proviene de la tierra. Creo que la gente confía en las vacunas porque el médico dice que son seguras, yo solía hacerlo (...). Si hubiera tenido la oportunidad de tomar hierbas y plantas cuando era bebé en lugar de que me inyectaran toxinas, lo habría hecho».

Chloe Lattanzi, que en su día trató de seguir los pasos artísticos de su madre (a lo que más llegó fue a cantar a dúo junto ella «You have to believe» en 2015 y, un año más tarde, a publicar un álbum llamado «No pain»), hoy dirige una granja de cannabis medicinal en el estado de Oregón (EE.UU.) junto a su novio, James Driskill. Bisnieta por vía materna de un Premio Nobel de Física (Max Born, matemático y físico alemán galardonado en 1954 por sus trabajos en mecánica cuántica), ha reconocido haberse sometido en el pasado a dos aumentos de pecho, además de ciertas intervenciones para poner y quitar rellenos en los labios y la cara. «Todo eso fue un desastre. No solo los implantes de labios se veían ridículos, sino que la primera operación de senos que tuve en Australia, cuando tenía 18 años, me dejó con aspecto mutilado», reveló en enero de 2020. En 2013, Chloe recibió tratamiento por sus adicciones al alcohol (sobre todo vodka) y la cocaína.

La hija de Olivia Newton-John, que carece de formación científica, sí se ha permitido lanzar controvertidas peroratas desde sus redes sociales no solo en defensa de la medicina natural –«salvó la vida a mi madre», ha dicho–, sino también en contra de algunas recomendaciones de las autoridades sanitarias de todo el mundo, con la OMS a la cabeza, para poner coto a la pandemia del Covid-19. Aunque de momento asume ciertas reglas, como el uso de mascarilla en lugares públicos, cree sin embargo que están «causando daño a los niños y a las personas pobres que no están enfermas y que tienen que asfixiarse 9 horas al día». Incluso, afirma que la gente le ha «llorado» porque «no pueden respirar y ahora tienen problemas de salud» después de usar máscaras.

Pese al creciente número de negacionistas y defensores de los remedios fuera de la ciencia y del sentido común, Latanzzi se siente una rara avis que nada contra la corriente mayoritaria: «La medicina natural es la fiesta a la que pertenezco. No soy republicana, no soy demócrata. ¿Qué haces cuando no entras en la "caja"? ¿Cuando eres vegana, cultivas cannabis, defiendes los derechos LGBTQ, eres budista y no estás de acuerdo con las vacunas? ¿Alguien querría relacionarse?», se pregunta.