Ana Obregón confiesa que el último ingreso de su hijo fue por su culpa Sus padres han estado acompañándole en este nuevo revés, sin separarse de su lado

Álex Lequio (27 años) ha vuelto a ser ingresado esta semana en la Ruber Internacional de Madrid como consecuencia de lo que a priori parecía una nueva recaída en su lucha contra el cáncer que le fue diagnosticado a mediados de 2018. Sus padres han estado acompañándole en este nuevo revés, sin separarse de su lado.

El propio hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio es habitualmente el que va informando puntualmente sobre su estado de salud sin entrar en detalles. Pero en esta ocasión no son muchos los pormenores que se conocían de este nuevo ingreso hospitalario. Ha sido su madre la que ha informado sobre el estado de salud de su hijo para tranquilizar a todos los que se preocupan por él. «Está todo bien. Ha sido solo una gastroenteritis que además se la he contagiado yo», confesó a la revista «Hoy Corazón». «Álex ha estado ingresado solo un día. Y si me han visto en la Ruber ha sido porque mi madre también estaba ingresada por la misma razón», ha añadido.

También su padre quiso tranquilizar a la gente a través de «El Programa de Ana Rosa», espacio televisivo en el que colabora: «No hay nada que decir. Mi hijo está bien, está tranquilo y ya está», aseguró el televisivo. Aunque no quiso dar muchos más detalles, sí desconcertó el hecho de que asegurase que no se trataba ni de una revisión médica ni de una recaída. «No, no tiene nada que ver», explicó cuando le han preguntado los periodistas.