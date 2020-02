La novia de Fran Álvarez, destrozada, rompe su silencio tras su muerte: «Él quería luchar» El exmarido de Belén Esteban falleció el pasado domingo a los 43 años

ABC Madrid Actualizado: 16/02/2020 13:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace exactamente una semana Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban, fue encontrado sin vida, a los 43 años, en su domicilio madrileño. La inesperada noticia de su fallecimiento llegaba de la mano del programa «Viva la Vida» y conmocionó a su familia y amigos. La colaboradora se enteró a través de la televisión y, tal y como trascendió posteriormente, su estado inicial fue de incredulidad y negación.

Desde entonces, la «princesa del pueblo» solo se ha dejado ver en una ocasión. Evitando las apariciones públicas y acudir al trabajo, por las consecuencias que podrían tener sus palabras en esta delicada situación, se ha quedado «encerrada» en su casa, donde ha recibido el apoyo de su entorno más cercano. Fran y Belén no guardaban una buena relación desde que rompieron, pero si hay algo seguro es que su matrimonio, a pesar de las idas y venidas, fue el amor que se profesaron durante cinco años.

Pero, al igual que la televisiva -casada desde el verano pasado con Miguel Marcos- Fran había rehecho su vida amorosa. Actualmente mantenía una relación con Nuria, sobre la que se ha dicho que conoció en un programa de desintoxicación y que habría sido el motivo de que se le negara continuar con la terapia. Ella, desmiente ahora esta información y rompe su silencio sobre cómo está afrontando la pérdida.

Ha sido Aurelio Manzano, gran amigo del camarero, quien ha transmitido las palabras de Nuria en el programa «Viva la Vida». « Estoy devastada, es como si fuese un sueño del que tengo que despertar, no es real» y asegura que está todavía en «shock». También se ha sincerado sobre la relación con la familia de Fran: «Me adoran porque saben cómo lo quise y le cuidé hasta el final».

Nuria niega haber estado involucrada en programas de desintoxicación. «Ahora que iba a volver a entrar me iba a hacer acompañante de él para cuando viniese a Madrid en sus permisos poder estar juntos. Si no, no lo podíamos hacer. La única felicidad que ha tenido en estos ocho meses ha sido conmigo. Hemos tenido momentos maravillosos y él quería luchar por nuestro amor. Me decía que era su luz. Estoy muy dolida ahora mismo y no me creo lo que ha pasado».

Adicciones

Fran Álvarez llevaba años luchando contra las adicciones, sobre las que ya se había confesado en el pasado. «Llegué a tocar fondo y rocé el infierno con la bebida. Eso me llevó también a coquetear con otro tipo de sustancias. Fue mi mayor desgracia (...) Llegó un momento en que estaba completamente deteriorado, física y mentalmente», confesó en una entrevista para la revista «Lecturas». Este problema se vio agravado cuando encontró a su madre, inconsciente, en la cama tras sufrir un ictus. Su progenitora se recuperó favorablemente pero él encontró en estas sustancias un refugio para su dolor.