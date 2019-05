Nuevo revés para Javier Sánchez en su batalla contra Julio Iglesias La suspensión de la vista sobre la supuesta paternidad del cantante le aleja de su objetivo, pero «el ADN no miente»

Desde que Javier Sánchez Santos decidió en 2017 presentar en el juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia la demanda definitiva de paternidad contra Julio Iglesias, este joven valenciano de 42 años sabía que no se enfrentaba a cualquiera. Por eso, cuando el juez suspendió el jueves la vista oral para estudiar primero si este caso de filiación es una cosa ya juzgada o no, a Sánchez le revolvió un poco, pero no era nada que no pudiera soportar. «Hoy me he vuelto a enfrentar con un nuevo obstáculo en mi vida, una dificultad que la verdad destruirá con toda su fuerza», escribió en su cuenta de Instagram.

En los próximos días el juez deberá pronunciarse sobre dos cuestiones previas planteadas por Fernando Falomir, el abogado de Julio Iglesias. Por un lado, el letrado afirmó que este caso ya se juzgó con anterioridad. Para entender esta cuestión hay que remontarse al año 1991, cuando Sánchez tenía 12 años y su madre, la bailarina Edite Santos, presentó la primera demanda de paternidad contra Iglesias en el mismo juzgado que ahora deberá resolver otra vez esta cuestión. Ese proceso terminó en 1999 con una sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón al cantante, quien en ningún momento se realizó una prueba de ADN. En 2004, siendo Sánchez mayor de edad, presentó otra demanda en Madrid, que se desestimó al considerarse que ya era una cosa juzgada y no podía tratarse como un caso nuevo aunque el demandante fuera otra persona. La estrategia de Falomir pasa por conseguir que este nuevo caso se considere de la misma forma. «Este es el cuarto procedimiento. Esto ya está juzgado y en su momento se le dieron todas las garantías procesales al demandante», afirma Falomir en conversación telefónica con ABC.

Validez de la prueba

La otra cuestión que deberá dirimir el juez es la licitud o ilicitud de la prueba de ADN presentada por Sánchez, donde se determina una coincidencia genética del 96,8 por ciento. «La prueba es un informe de un laboratorio que no tiene el alcance que dicen que tiene. Y además, la extracción de las muestras, para mí, se hizo de forma cuanto menos ilícita, ilegal e incluso rozando a veces la delictiva», asegura Falomir. «Se han obtenido muestras de ADN de una persona sin su conocimiento, consentimiento, ni autorización. Que, además, es ajena al procedimiento, ya que dicen que se trata de Julio José Iglesias Preysler». Según Falomir y el fiscal de la causa, con ese documento presentado por Sánchez (que solo es un indicio de prueba y en principio no tendría validez jurídica) «se han vulnerado derechos fundamentales a la intimidad de una persona».

Falomir sostiene que el 96,8 no es un porcentaje que los tribunales admitan para probar el parentesco entre dos personas. Sin embargo, las muestras de ADN eran de Julio José, por tanto ese porcentaje sí probaría que es hermano de Javier Sánchez. Si las muestras hubieran sido de Julio Iglesias, sí que podría haber salido un 99 por ciento: «Es probable que sea su hijo, pero también es probable que no. Si fuera su hijo al 99,9 por ciento, -y esa prueba se hubiera hecho con garantías, que no es el caso-, le darían la razón a Sánchez». Sobre las negativas del cantante a hacerse un test de paternidad que resuelva este entuerto jurídico, Falomir puntualiza que hace unos meses «cuando fue requerido para someterse a una prueba de ADN anticipada, Iglesias dijo que resolvieran primero si era cosa juzgada o no». Y concluye: «En principio él no tendría inconveniente en hacerse la prueba».

El artículo 39 de la Constitución Española defiende que todas las personas tienen derecho a conocer su parentesco y que «la ley posibilitará la investigación de la paternidad». Sánchez lleva desde pequeño queriendo que se reconozca que su padre es Julio Iglesias para resarcir a su madre, a quien señalaron y juzgaron públicamente en 1991.

La verdad científica

«Si dice el juez que es una cosa ya juzgada me parecería un disparate jurídico y una incongruencia procesal tremenda. Hace casi dos años dijo que no era una cosa juzgada, Julio Iglesias lo recurrió y el juez volvió a decir que se tramitase la demanda, pero ahora dice que es una cuestión compleja y que tiene que estudiarlo», dice Fernando Osuna, abogado de Javier Sánchez y experto en casos de este tipo. Y sentencia: «Si determina que es cosa juzgada, recurriremos a la Audiencia Provincial de Valencia y a los tribunales competentes. No nos vamos a quedar parados porque tenemos la verdad científica. El ADN no miente: Javier es hijo de Julio Iglesias».