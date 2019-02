Nuevo revés judicial para Toño Sanchís El que fuera representante de Belén Esteban se enfrenta a una nueva demanda

Después de tener que subastar su casa por orden judicial para hacer frente a la deuda que tiene con Belén Esteban tras el juicio y enterarse de que la colaboradora de televisión le demandará por vía penal, Toño Sanchís sufre un nuevo revés.

Tamara, la expareja de Kiko Rivera, le ha interpuesto una nueva demanda al que fuera su representante hace cinco años en la que le reclama 15.000 euros en pagos no recibidos, según ha adelantado «El programa de Ana Rosa». Por el momento, la denuncia ya ha sido admitida a trámite. Un proceso que recuerda al que enfrentó a Belén Esteban con Toño Sanchís, aunque con cantidades de dinero nada comparables pues, en el caso de la televisiva, el juez terminó sentenciando que su exrepresentante le tenía que dar cerca de 600.000 euros.

Ahora Tamara inicia su propio procedimiento para reclamar al que fuera el representante más conocido de la historia de televisión, el dinero que presuntamente le debe. La ex de Kiko Rivera no es la única que junto con Belén, se han quejado de la gestión de su representante. Ylenia Padilla también se sentó varias veces en el plató del «Deluxe» para hablar sobre lo poco profesional que había sido Toño con ella.

El representante está viviendo los peores momentos de su vida profesional y personal, ya que ahora puede que se enfrente a la pérdida de su casa y a la nueva demanda de la exnovia de Kiko Rivera. En este problema, su mujer está muy involucrada ya que figura como la administradora de la agencia de famosos, por lo que no es solo un problema de Toño. Además, como contó Belén Esteban si por algún casual el matrimonio no se hiciera responsable de la deuda y en vida de ellos, no pagaran a la colaboradora, la deuda se situaría en los descendientes de ambos.