El nuevo reto de baile al que se unen todas las celebrities

Madrid Actualizado: 23/07/2018 00:40h

Drake ha revolucionado Instagram con su nuevo tema «In My Feelings» de su nuevo álbum «Scorpion». El rapero americano proponía un nuevo reto que consiste en bailar en una situación en la que normalmente no lo harías. En este «challenge» el rey esWill Smith, que se subió al puente de las Cadenas de Budapets para aceptar el desafío.

Sin embargo, el protagonista del «príncipe de Bel-Air», no es el único en apuntarse a esta moda. Steve Aoki se animó a hacerlo encima de la tabla de surf y Marcelo junto a su hijo Enzo y su sobrina Laura.

Además de estos personajes tan internacionales, las influencers de moda se han unido a este desafío tan viral. Todas coinciden en que se bajan del coche en marcha para poner en práctica los movimientos de este nuevo reto de baile.

Laura Escanes publicaba el vídeo hace un par de días y cuenta con más de 1.800.000 reproducciones. La mujer de Risto Mejide presumía de sus dotes de baile, aunque para otros tantos esta es una conducta excesivamente temeraria. «Me parecías una chica con sentido común. No lo dudo que lo tengas, pero esto es una verdadera gilipollez y, como todas las gilipolleces, traen consecuencias, porque no todos son como tú no fomentes más tonterías como estas», declaraba una de las usuarias alarmada por el comportamiento de la joven.

Su amiga Aida Domenech, popularmente conocida como Dulceida, también ha participado en este reto. En su caso comparte dos vídeos: uno de lo más sensual y el otro haciendo uso del sentido del humor. En una hora ha superado los 100.000 me gusta y la mayoría de los comentarios alaban lo divertido que es el segundo vídeo, en el que con movimientos exagerados realiza el mismo baile.

Paula Gonu se unía al reto pero de una manera aún más original. Ella misma hace que lleva el coche y también quien baila, un recurso que suele usar mucho para sus vídeos de baile. Sin embargo, lo más llamativo es el final inesperado, haciendo que sea mucho más creativo que el del resto de celebrities. La influencer catalana tiene una cuenta paralela a su perfil oficial en donde publica sus «fails», mostrando como es la realidad que no se suele mostrar en Instagram.

Aunque todas se expongan de este modo tan peligroso, hay que recordar que la idea original consiste en hacerlo en cualquier situación donde no bailarías normalmente. Por lo que si quieres copiar los movimientos de este baile tan viral, este tutorial te explica los movimientos que más se repiten.