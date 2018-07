El nuevo reto de baile propuesto por Drake ha puesto en peligro la vida de Will Smith El rapero americano ha conseguido que la red social enloquezca con un baile viral de un tema de su nuevo álbum «Scorpion»

Drake, el rapero americano que aumentó su fama tras donar más de un millón de dólares a los más necesitados en el videoclip de «God's plan», ha enloquecido Instagram con su nuevo tema «In My Feelings» de su nuevo albúm «Scorpion».

Tanto seguidores del rapero como famosos se han sumado al reto de bailar la nueva canción del artista. Aunque oficialmente el desafío consitía en bailar en una situación que normalmente no bailarías, la mayoría ha puesto su vida en juego. De hecho, algunasde estas personas se atrevían a hacer el reto en medio de una autopista de Estados Unidos y otros dejaban el coche totalmente solo mientras eran grabados por el copiloto.

El nombre del reto ha quedado bajo diversos hastags como «#drake», «#myfeelingschallenge», «#kiki», o como es conocido oficialmente «#dotheShiggy».

Numerosos famosos como Ciara, Steve Aoki, Shay Mitchell, protagonista de «Pequeñas Mentirosas», se han sumado al reto volviéndolo más viral todavía. Pero ha sido Will Smith quien ha superado todas las expectativas posibles y ha vuelto el reto más atractivo de hacer de lo que ya era. No es algo de extrañar ver participar al actor en este tipo de modas ya que siempre divierte a sus seguidores con retos virales de Instagram.

El protagonista de la serie «El príncipe de Bel-Air» se ha subido al famoso puente de las Cadenas de Budapets y se ha colocado en lo más alto para participar en este nuevo reto. El actor no solo ha puesto en peligro su vida, también ha creado un conflicto con las autoridades de la ciudad que no tienen permitido el acceso a lo alto del puente. Durante el reto, el estadounidense se grabó con un dron y una GoPro por lo que puede que el vídeo esté más que preparado. Drake, tras ver el desafío de Will Smith, lo coronaba como ganador del reto por lo que no hay nadie que pueda superar al actor.

Hace un tiempo comenzó en Instagram la moda de los retos, desde bailes de famosos deportistas, tirar una botella y dejarla de pie en cualquier sitio posible, hasta tirarse cubos de agua fría por encima, entre otros. ¿Cuál será el próximo reto que vuelva loca a la comunidad de Instagram?