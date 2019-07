Un nuevo fracaso para Alba Carrillo Tras tres meses con su nuevo proyecto la modelo ha decicido «tirar la toalla»

Para muchos ha llegado la hora de descansar y de tomarse unas vacaciones alejadas del mundo laboral, como Alba Carrillo, que ha elegido estos días para evadirse del programa «Ya es mediodía», donde es colaboradora, y pasar sus vacaciones en Cerdeña.

Sin embargo, la modelo tenía en marcha otro proyecto que había iniciado hace tres meses y que creó con la intención de empezar una «nueva aventura». «Tengo la necesidad de comunicarme con todos vosotros que tanto me seguís y me animáis. Quiero contaros cómo me siento, qué hago y ¡cómo vivo! Este lugar será nuestro punto de encuentro y aquí me encontraréis incondicionalmente», escribió en la presentación de su blog.

Su nueva vida 360 con su blog, página web y canal de Youtube, era otro de los trabajos que mantenían a la polifacética ocupada y sin poder tomarse unas vacaciones, hasta ahora. Alba ha decidido «tirar la toalla» y finalizar su nuevo «hobby» con el que también quería poner fin a los rumores que se publicaban sobre ella y contar «las cosas de "primera mano" y sin intermediarios».

Por otro lado, alejada de la prensa, las cámaras, el trabajo y los rumores, la colaboradora de «Telecinco» ha aprovechado para desconectar y disfrutar con su madre y su hijo en la isla. El snorkel y los viajes en barco son algunas de las actividades que los tres están realizando estos días, como ha mostrado en sus redes sociales en una publicación con su hijo en la que recordaba su paso por Honduras: «Con mi pollito y con mi madre navegando por Cerdeña. Cada vez que vemos peces me acuerdo de Supervivientes y me entra hambre».

A pesar de desconectar del trabajo y alejarse de los rumores, las redes sociales de la modelo no han parado de recibir críticas sobre su nuevo retoque estético, del cual ha querido zanjar que no es una «operación»: «Posdata: Gracias por vuestros mensajes pero no me he operado, es un tratamiento estético. Se explica claramente en el vídeo. Se aplica calor para generar colágeno, es radiofrecuencia. NO una operación. Y del pecho tampoco, es el mío de siempre (pero eso engorda o adelgaza conmigo)».