Nueva derrota judicial para Rocío Carrasco

No se puede decir que Rocío Carrasco (42 años) se rinda a la primera. Son muchas las demandas que ha interpuesto contra su exmarido, Antonio David Flores, y su actual mujer, Olga Moreno, casados desde 2009, pese a que ha perdido todas las batallas judiciales. Hasta ahora ha salido beneficiado el exguardia civil y, parece que por el momento, la cosa va a continuar.

La hija de Rocío Jurado ha sumado una nueva derrota judicial, aunque en esta ocasión contra Olga Moreno. La juez del juzgado de primera instancia número 3 de Alcobendas ha desestimado la demanda que Rocío Carrasco interpuso contra Moreno por atentar contra su honor, según adelanta la revista «Lecturas» este miércoles.

El motivo fue una entrevista que concedió Moreno hace dos años hablando sobre los difíciles momentos que atravesaba su marido, Antonio David Flores, por la demanda, ahora desestimada, que le interpuso Rocío Carrasco en los tribunales por maltrato psicológico continuado. «Mi marido no es un maltratador. Rocío sabe cómo es él, incapaz de algo así», decía en su momento.

Rocío Carrasco le solicitaba 90.000 euros a Olga Moreno por daños morales, pero finalmente no solo no se ha satisfecho su solicitud, sino que además la hija de Rocío Jurado tendrá que hacerse cargo de las costas del juicio. «Las palabras de Olga no se pueden considerar injuriosas o vejatorias o que atenten contra la intimidad, el honor o la imagen de la demandante», se puede leer en la sentencia a la que ha tenido acceso la citada publicación.

Una guerra interminable

Se podría decir que Rocío Carrasco y Antonio David Flores se han pasado más tiempo en los juzgados que casados. Ni los 20 años que han pasado desde que se separaron han calmado las aguas entre la expareja. La hija de Rocío Jurado no cesa en su empeño de ganar en los tribunales al televisivo que, aún tiene pendiente, un juicio por alzamiento de bienes. Su ex le acusa de ocultar dinero para evitar pagar la manutención de los dos hijos que tienen en común: Rocío y David Flores.