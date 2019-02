Nueva condena para uno de los «hackers» que difundió imágenes de famosas desnudas Piden tres años de prisión para Christopher Brannan por su implicación en el conocido «celebgate»

ABC Actualizado: 22/02/2019 20:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jennifer Lawrence, Anne Hathaway, Emma Stone o Mary Elizabeth Winstead son solo algunas de las afectadas por el famoso caso «celebgate», un caso de robo masivo de imágenes privadas de famosas que conmocionó al mundo entero.

En septiembre de 2014 decenas de fotografías de celebridades desnudas o en situaciones comprometidas salieron a la luz tras el «hackeo» de sus móviles. Ante esta situación exigieron que se tomaran acciones legales contra los responsables, que aún se alargan hasta día de hoy.

Algunos de los implicados fueron juzgados y condenados, pero Christopher Brannan, ex profesor de secundaria en el Lee-Davis High School en Mechanicsville aún no había sido castigado con el peso de la justicia. Brannan fue la quinta persona acusada y se declaró culpable por agravar el robo de identidad y el acceso no autorizado a contenidos privados que afectó a más de 200 personas.

En un nuevo giro de los acontecimientos, la Fiscalía ha pedido al juez una condena de 34 meses de prisión para Brannan. La sentencia está programada para el 1 de marzo en el Tribunal de Distrito de los EEUU En Richmond.

Difícil pasar página

Por su parte, los afectados en el «celebgate» han intentado seguir adelante con sus vidas pero en algunos casos aún sigue siendo complicado para las víctimas. La actriz Jennifer Lawrence reconoció en una entrevista para «Vanity Fair» que para ella había sido algo traumático: «Todo lo que traté de escribir me hacía llorar o enojarme. Empecé a escribir una disculpa, pero no tengo nada por lo que pedir perdón. Estuve en una hermosa, sana y gran relación durante cuatro años. Era una relación a distancia, y la opción es que tu novio mire porno o que te mire a ti».