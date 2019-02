La novia de Kiko Matamoros responde a Makoke: «Está despechada y dice muchas tonterías» Pese al poco tiempo que llevan como pareja, el colaborador se ha planteado casarse con ella: «Como me ha salido tan mal después de 18 años me caso y a los dos estoy separado y divorciado pues lo hago al revés», confesó anoche

Desde hace poco más de un mes, Kiko Matamoros anunció que había empezado una relación. Un noviazgo que le ha costado más de un disgusto pues tuvo que enfrentarse a sus compañeros en varias ocasiones para proteger a su nueva novia Cristina Pujol.

A pesar de que en todo momento, Cristina no quería formar parte de el culebrón que se estaba formando a su alrededor, «no voy a dar ninguna declaración. Por favor déjenme vivir mi día a día como hasta ahora. Yo soy una persona anónima y así quiero seguir», finalmente fue seducida por el mundo del entretenimiento y concedió su primera entrevista a la revista «Lecturas». «Me quería mantener al margen, pero me han forzado a hablar», dijo.

Una semana más tarde fue la exmujer del colaborador, Makoke, la que contraatacó con una entrevista para la misma revista. Expuso su opinión acerca de la relación que Kiko Matamoros mantiene con Cristina. Afirmó que la última vez que se vieron no le trasladó que estuviera «enamorado»: «Le pregunté a Kiko si era feliz y me contestó que no. No me trasladó que estuviera enamorado». Simplemente «está a gusto porque hace lo que le da la gana», le reconoció. Makoke no dejó nada en el tintero y habló abiertamente sobre lo que piensa de Cristina: «No es su tipo de mujer, no pegan nada». Y confesó su sorpresa al enterarse: «Cuando le vi en la revista con su novia sentí tristeza. No hace ni seis meses que nos separamos», antes de lanzar un dardo envenenado a su ex: «Kiko tenía unos valores que ahora no veo. No lo reconozco con estas mujeres, Cristina y Sofía Suescun».

Ayer, Kiko y su novia posaron por primera vez en un photocall. Pese al poco tiempo que llevan como pareja, el colaborador tiene muy claro que Cristina es la persona con la que quiere estar ahora mismo, e incluso se ha planteado casarse con ella: «Como me ha salido tan mal después de 18 años me caso y a los dos estoy separado y divorciado pues lo hago al revés: me caso muy prontito y así disfruto de 18 años de bonita relación», dijo riendo anoche en el photocall. Por su parte, Cristina quiso responder a la polémica entrevista de Makoke: «Pienso que está despechada y dice muchas tonterías», y su novio añadía: «El que esté libre de pecado que tire la primera piedra», dejando claro en todo momento que quería lo mejor para su exmujer: «Quiero que sea feliz».