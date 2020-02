La novia de João Félix borra todas sus fotos junto a él tras una supuesta infidelidad Magui Corceiro ha borrado el rastro del delantero del Atlético de Madrid en Instagram después de que se publicara una supuesta conversación de su novio con una médica española

João Félix (20 años) se ha hecho viral en redes sociales este viernes después de que se filtrara una presunta conversación suya con una médica española y que no deja en muy buen lugar al delantero del Atlético de Madrid. Tras la filtración de los mensajes, la novia del futbolista, Magui Corceiro, ha borrado de un plumazo todo rastro de su relación en su cuenta de Instagram, en la que tenía numerosas fotografías junto a él.

Arancha es el nombre de la chica a la que Félix habría estado insistiendo para quedar y a quien habría ofrecido incluso pedir transporte para que le acercara a su casa en la exclusiva urbanización madrileña de La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Tras compartir la conversación que habrían mantenido por Instagram, Arancha ha decidido borrarse la cuenta, pero antes de ello ha pedido disculpas y ha explicado que se trata todo de un malentendido.

«Siento la confusión, no quería hacer daño a nadie, y mucho menos a Magui que fue la que me escribió. Solo estaba cabreada porque no tolero ese comportamiento en los hombres y creía que llevaban años juntos. Las conversaciones son de julio, nadie ha engañado a nadie», ha dicho, ya que varios medios portugueses aseguran que los mensajes datan del pasado mes de octubre, cuando el deportista y Corceiro ya estaban juntos.

Caso Joao Felix🚨🚨 Gran Cazador JAJA pic.twitter.com/l1lqHHq1hL — Albert Celades CN10🦇 (@albert_celades) February 27, 2020

Magui, actriz, es toda una celebridad en Portugal y fue el pasado mes de noviembre cuando dio a conocer su relación con el portugués, a quien además de eliminar de sus cuentas, también ha dejado de seguir tras publicarse los comprometidos mensajes. Él, por su parte, mantiene las fotografías junto a ella y no se ha pronunciado al respecto.