Nieves Álvarez y el prestigioso abogado Manuel Broseta, nueva pareja

Nieves Álvarez (46 años) ha vuelto a encontrar el amor después de su divorcio en 2015 con el fotógrafo italiano de moda Marco Severini , padre de sus tres hijos: Adriano, Bianca y Brando. La modelo madrileña ha sido vista con el abogado valenciano Manuel Broseta , según se puede apreciar en las imágenes publicadas por la revista «¡Hola!».

La modelo y Manuel Broseta fueron pillados tomando el aperitivo en una terraza de Ibiza, isla a la que Nieves Álvarez viajó para hacer un reportaje fotográfico tras el confinamiento. La pareja compartió sonrisas cómplices y se mostró de lo más acaramelada. Después dieron un paseo por la playa abrazados y cogidos por la cintura.

Manuel Broseta es hijo del profesor y político asesinado por ETA Manuel Broseta Pont. Al igual que su padre, el novio de Nieves Álvarez se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia y realizó varios másteres en Harvard y Georgetown.

Entre su exmarido, con el que estuvo más de dos décadas, y su nuevo amor, Nieves Álvarez solo estuvo ilusionada del empresario mexicano Nicolás Saad , al menos que se hiciese público. Es una mujer muy exigente con los hombres de su vida y no le gusta precipitarse , como ella misma ha reconocido en alguna entrevista a este medio.

Nieves Álvarez ha dedicado su vida a sus hijos, vive por y para ellos, y a su exitosa carrera que comenzó en 1992 en el concurso «Elite Look of the Year», en el que terminó finalista junto a otra de las grandes tops españolas: Eugenia Silva .