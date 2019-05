Netflix aúpa a Ryan Reynolds como actor mejor pagado de Hollywood La apuesta de la plataforma por el cine dispara los salarios de sus intérpretes

Si se había preguntado por qué esta semana Netflix elevaba sus cuotas de suscripción, he aquí la respuesta. La compañía de streaming quiere estrellas de Hollywood en sus producciones y lo consigue a golpe de talonario sin escatimar. Y es que si Netflix es reconocido por algo es por su inmenso presupuesto. Este año estrenará 90 películas, algunas financiadas enteramente por ellos, otras rozarán los 200 millones de inversión en coproducciones. Ha sido precisamente esta compañía la que ha convertido a Ryan Reynolds en el actor mejor pagado de Hollywood, según reveló ayer la revista «Variety» Reynolds recibirá 27 millones de dólares por protagonizar «Six Underground» a las órdenes de Michael Bay, un filme de acción con el mayor presupuesto conocido hasta la fecha.

Tras Reynolds en el listado de «Variety» se encuentra Dwayne Johnson que ha recibido 20 millones de dólares por el próximo capitulo de la saga «Fast & Furious»; «Hobbs & Shaw». Mano a mano en el segundo puesto encontramos a Robert Downey Jr. con su cheque de 20 millones por «The Voyage of Dr Dolittle». Terminada su participación en «Los Vengadores», se reinventa en la comedia para los más jóvenes.

Hay que descender hasta el puesto número siete para encontrar a la primera mujer del ranking. La actriz mejor pagada de la lista es Emily Blunt, protagonista y productora de «A Quiet Place» que por la secuela de la película recibirá 13 millones de dólares, teniendo en cuenta que su marido es director y productor, vale decir que todo queda en casa. Gael Gadot con sus diez millones por «Wonder Woman 1984», Margot Robbie con sus 9 millones por «Birds of Prey» y Kristen Stewart con 7 millones el remake de «Los Ángeles de Charlie» son el triunvirato femenino de las próximas películas de acción lideradas por mujeres. Entre los hombres: Jason Statham, Tom Cruise, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio se mantienen en lo alto de la lista, aunque Cruise ha caído posiciones en los últimos años y ya «solo» factura 12 millones por película, mientras que en el pasado llegó a recibir cheques de 20 millones. El tiempo no pasa en balde.

La revista «Variety» apunta que si bien Netflix está dispuesto a pagar grandes sumas de dinero por un proyecto, los actores no reciben dividendos una vez que la cinta se ha estrenado. Una estrategia que contrasta con los contratos de los estudios tradicionales que suelen ofrecer un porcentaje de las ganancias a los protagonistas. Por ejemplo, Downey Jr. recibió importantes sumas de dinero por su participación en «Los Vengadores». El salario de los actores puede multiplicarse con la llegada de las plataformas que no están dispuestas a compartir las ganancias, pero que se atreven a multiplicar los cheques de las estrellas sin miedo a las criticas porque no dependen de la taquilla.

Este nuevo listado de «Variety» pone de manifiesto también la brecha entre los salarios de los actores y las actrices de Hollywood. George Clooney se embolsó en 2018 más dinero que las 10 actrices mejor pagadas de esta lista juntas. Una injusticia que la guionista y productora Shonda Rhimes quiere empezar a cambiar. Rhimes se ha unido a Netflix para crear una serie de comedias románticas con actores conocidos únicamente dentro de la plataforma, para nivelar el bache creado por la diferencia de sexos. Uno de esos ejemplos que puso en evidencia la brecha salarial es la actriz Claire Foy quien ingresó mucho menos que su compañero Matt Smith en la serie «The Crown», interpretando ella el papel protagonista.