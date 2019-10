Los negocios de Christian Gálvez a la sombra de «Pasapalabra» El presentador es dueño de una productora y una empresa de Ciencia, y ha publicado tres libros sobre Leonardo Da Vinci

Hace tiempo que la vida de Christian Gálvez dejó de cuantificarse en años -39- para hacerlo en programas de «Pasapalabra» -3.292. Esta última cifra quedará estancada, por ahora, después de que el Tribunal Supremo obligase a Telecinco a cesar las retransmisiones del espacio estrella. Mientras la cadena busca a la desesperada llegar a un acuerdo con ITV -propietaria de los derechos originales del formato-, el presentador se pronunció ayer a través de un mensaje muy poco elocuente en Twitter. «Gracias a todas y todos por tantos mensajes de apoyo y cariño». Eso sí, acompañó sus palabras con la canción de Guns N’ Roses, «Patience». Toda una declaración de intenciones y de que aún mantiene la fe en que el entuerto judicial se solvente. De momento, sigue teniendo contrato con la cadena, que le podría asignar nuevos proyectos.

Gálvez nació en Móstoles en una familia humilde, en la primavera de 1980. Sus pinitos en el mundo de la interpretación le llegaron a la temprana edad de 15 años en un capítulo de la serie «Médico de Familia». Posteriormente, interpretaría otros personajes sin continuidad en la mítica «La casa de los líos» de Arturo Fernández o «Al salir de clase», y pasaría por «Caiga quien caiga». Los estudios no se le atragantaron. Probó suerte en las carreras de Magisterio y Filología Inglesa, pero no terminó ninguna. Este fracaso no le quitó las ganas para matricularse en un Grado en Historia del Arte a través de la UNED, la Universidad a Distancia, hace dos años. Entre apuntes y subrayadores y roscos de «Pasapalabra», seguía encontrando tiempo para una de sus grandes pasiones: la figura y obra de Leonardo Da Vinci, sobre el que ha publicado seis libros.

A finales del pasado año ejerció como comisario de la exposición «Leonardo da Vinci. Los rostros del genio», en el Palacio de Alhajas de Madrid. Un proyecto que acabó empañado después de que un colectivo de expertos en historia del arte, agrupado en el Comité Español de Historia del Arte (CEHA) le acusara de falta de rigor e intrusismo.

Christian posee además varias empresas. Tiene una productora, 47 Ronin, con un activo de más de un millón de euros según el Registro Mercantil, con la que gestado numerosas actividades artísticas: desde trabajos discográficos hasta cortos y largometrajes. A través de esta empresa, Christian desarrolla también su faceta de coach. El presentador comparte una empresa, Lienzos y Estrellas SL, con el científico y periodista de ABC José Manuel Nieves Colli. Ambos mantienen una estrecha amistad desde hace años y diseñan proyectos de divulgación científica.

Amor en el plató

Durante sus 22 años, el rosco de «Pasapalabra» no solo repartió dinero, sino también amor. En 2007, Christian conoció en el plató a la gimnasta olímpica Almudena Cid que acudía como concursante. Después de salir durante tres años, se casaron el 7 de agosto de 2010 en una finca de Torrelodones. Viven en un chalé de casi 500 metros cuadrados en Boadilla del Monte (Madrid). El presentador compró recientemente un terreno de 2.000 metros cuadrados. Ocupaciones no le faltarán si finalmente el rosco se apaga para siempre.