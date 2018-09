La mujer de Woody Allen, atacada por sus hermanos por defenderle La vida de uno de los directores más prolíficos de Hollywood dio un giro de 180 grados cuando los ecos del movimiento #MeToo aseguraban que era una figura «tóxica» en Hollywood

ABC

La mujer de Woody Allen, Soon-Yi Previn, ha concedido una entrevista para defender a su pareja de las acusaciones de abuso sexual y tachar de cruel a su madre adoptiva y expareja del cineasta Mia Farrow.

Corría el año 1992 cuando Allen se divorciaba de Mia Farrow, acabando así con una relación que había durado doce años. El motivo de la ruptura no fue otro que el descubrimiento por parte de Farrow de unas fotografías que rozaban la pornografía de Soon Yi Previn -la hija que la actriz había adoptado con su pareja anterior, el pianista André Previn-, entre los objetos personales del director de cine. Allen negó en todo momento que tuviera una relación sentimental con Soon-Yi, a la que conocía desde los 9 años. En 1991, cuando Farrow descubrió su relación y los medios se hicieron eco de la noticia, Allen tenía 56 años y Soon Yi, 20.

Con este tortuoso inicio, eran pocos los que pensaban que la relación saldría adelante, hasta 1997, cuando Allen y Soon-Yi se daban el «sí, quiero». «Hemos estado casados 20 años y estuvimos juntos años antes... ella me ha dado los años más grandes de mi vida en lo personal», comentó Allen durante una entrevista con «The Hollywood Reporter».

Sin embargo la vida de uno de los directores más prolíficos de Hollywood dio un giro de 180 grados cuando los ecos del movimiento #MeToo aseguraban que era una figura «tóxica» en Hollywood. Curiosamente, esta iniciativa está encabezada por Ronan Farrow, el hijo de Allen. Y es que, aunque Woody Allen nunca fue acusado de abuso sexual, el juez encargado del caso de custodia de menores del cineasta contra Mia Farrow calificó su comportamiento con Dylan como «groseramente inapropiado».

La pasada semana, Soon-Yi Previn alzó la voz para defender a su pareja atacando a su madrastra, a quien reprocha haber sido cruel con ella hasta su mayoría de edad. Los hermanos de Previn no tardaron en saltar en defensa de su madre: «Este es un mensaje para los medios y aliados de Woody Allen: nadie me está presentando como una víctima. Sigo siendo una mujer adulta y no cambio nada de mi acusación, respaldada por pruebas», aseguró Dylan Farrowcontra su padre, a quien acusa de haber abusado de ella durante años siendo menor. «Como hermano e hijo, estoy enfadado porque la revista New York participe en este tipo de trabajo. Como periodista, me sorprende la falta de cuidado de los hechos, la negativa a incluir testimonios de testigos que contradigan falsedades en esta pieza, y la imposibilidad de imprimir las respuestas de mi hermana», añadió su hermano y el único hijo biológico de Allen y Farrow, «Le debo todo lo que soy a Mia Farrow», sentenció.