Muere la exmujer de Bryan Ferry, Lucy Birley

«El lunes, Lucy Birley falleció mientras estaba de vacaciones en Irlanda, rodeada de sus queridos perros, Daisy, Peg y Daphne. Su esposo Robin y sus hijos, Otis, Isaac, Tara y Merlin, están comprensiblemente devastados y piden que se respete su privacidad durante este momento difícil», ha comunicado su actual marido Robin Birley a los medios británicos.

No se han compartido más detalles sobre la muerte de la exmodelo. Lucy Birley era una modelo británica que estuvo casada con el cantante estadounidense Bryan Ferry,líder de la banda Roxy Music. Su vida en pareja duró 21 años y tuvieron cuatro hijos.

El cantante se ha querido despedir de su exesposa por medio de su cuenta de twitter. «Estoy muy triste y conmocionado por la trágica noticia de la muerte de Lucy», escribía en su cuenta oficial. La pareja se divorció en 2003. Sin embargo, la exmodelo encontró al poco tiempo el amor y se volvió a casar en 2006 con el hombre que le ha acompañado hasta el final de sus días.

"I’m much saddened and shocked by this tragic news of Lucy’s death. The family request that our privacy be respected during this difficult time." Bryan Ferry