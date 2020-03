Muere por coronavirus la madre de Susana Gallardo, mujer de Manuel Valls María Teresa Torrededía, esposa de Antonio Gallardo (laboratorios Almirall), ha fallecido a los 84 años

ABC Madrid Actualizado: 31/03/2020 18:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El azote del coronavirus, que continúa llevándose a diario la vida de miles de personas alrededor del mundo, ha golpeado este martes a la familia Gallardo, propietarios de los laboratorios farmacéuticos Almirall. María Teresa Torrededía, esposa del presidente honorífico de la entidad, Antonio Gallardo Ballart, ha fallecido a los 84 años como consecuencia de la infección provocada por el Covid-19.

Así lo ha confirmado su nieta Gabriela Palatchi, hija de Susana Gallardo y Alberto Palatchi (exresponsables de Poronovias), en sus redes sociales: «Querida abuela, no tengo palabras para agradecerte lo increíble que has sido con todos tus nietos toda la vida, nos has dado todo (...) Cada miércoles juntos, las navidades, los paseos por las ramblas, por el mercado, me enseñaste a coser, a cocinar, a cuidar de los demás...», recuerda la joven desde Estambul, su lugar de residencia. Y lamenta no haber podido estar a su lado: «Es injusto cómo te has ido, sin podernos despedir... ¿Qué haremos sin ti, abuela?».

Gabriela, en un texto muy emotivo en el que recuerda sus mejores momentos con su abuela, aprovecha para concienciar sobre la importancia de seguir las medidas de contención impuestas por las autoridades para aplacar la pandemia: «Prometo quedarme en casa hasta que esto acabe para que esto no le pase a ningún otro abuelo, abuela... La vida es injusta...».

María Teresa Torrededía fue siempre una mujer discreta que disfrutó de la compañía de su familia y que pertenece a una de las familias más adineradas de España. Muchos repararon en ella el pasado año, en la boda de su hija Susana con el políticoManuel Valls, en la que disfrutó de la felicidad de su hija, quien sufrió mucho con el divorcio de Alberto Palatchi.

Antonio Gallardo y su hermano, Jorge han aparecido desde hace años en la lista Forbes por sus acaudaladas cuentas y ambos han estado al mando de los laboratorios Almirall desde el fallecimiento de su padre. En 2014 Antonio dejó en manos de su hermano la empresa, pero él es presidente de honor actualmente.