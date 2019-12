Mourinho: «Viví en un hotel porque no quería limpiar y solo sé cocinar huevos y salchichas» El entrenador portugués del Tottenham habló sobre su solitaria vida cuando dirigía al Manchester United

A sus 56 años, José Mourinho tuvo un regreso amargo a Old Trafford en la noche de este miércoles 4 de diciembre y habló como inquilino del banquillo del Tottenham sobre los dos años y medio que estuvo entrenando en Mánchester, una ciudad donde nunca fue feliz.

Su mujer, Matilde Faria, permaneció en Londres y él optó por vivir en el hotel de lujo The Lowry. ¿Por qué?, le preguntaron en la sala de prensa. «Habría sido infeliz si hubiera vivido solo en una casa. Tenía que limpiar y no quería; tenía que planchar y no sé cómo; si hubiera tenido que cocinar, habría hecho solo huevos fritos y salchichas porque es lo único que sé hacer».

Por esta razón se asentó durante 900 días en uno de los apartamentos exclusivos que alberga el establecimiento, a razón de 700 euros por noche. Una factura, en consecuencia, muy elevada la que abonó el Manchester United.

Efectivamente, por todas estas razones el polémico técnico portugués eligió la funcionalidad de The Lowry, donde llegaba cada noche a su confortable rincón, pues en ningún momento se alojó en una habitación. «Vivía en un apartamento increíble, no era una habitación. Fue mío todo el tiempo. Dejé todo allí: tenía mi televisión, mis libros, mi ordenador», confesó sin tapujos antes de proseguir: «Era un piso, pero con un ‘tráeme un café con leche, por favor’ o ‘no quiero bajar a cenar, tráeme la cena’. Lo tenía todo y, si hubiera estado solo en un apartamento, habría resultado todo más difícil. Estaba bien, más que bien».

Nunca antes había divulgado él mismo tantos detalles sobre lo poco ‘manitas’ que es en casa. En su querido Setúbal (la localidad lusa donde echó sus raíces su familia) saben que es así, que solía ponerse en manos de Matilde Faria, su esposa desde 1989, en cuanto cruzaba el umbral de la puerta.

«Ni siquiera soy el patrón de mi hogar», declaró en su día el exentrenador del Real Madrid, Inter de Milán o Chelsea. Hoy queda patente después de sus palabras, expresadas mientras crecen las especulaciones acerca de la complicada relación con su mujer.