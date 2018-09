Los motivos ocultos de la ruptura entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz La modelo explica a la revista «Corazón» las razones que le han llevado a romper con el que iba a ser su marido

Los planes de boda que llevaban tiempo anunciando a bombo y platillo han quedado anulados después de que María Jesús Ruiz y decidiera poner punto final a su historia de amor con Julio Ruz. Como la modelo asegura a la revista «Corazón», la complicada situación entre el que era su pareja y su familia ha terminado por dinamitar la relación.

«Yo quiero mucho a Julio, pero, lamentablemente, hay un problema: mi familia y él no tiene buena relación. Todo esto ha traído consigo una serie de discusiones que, sumadas a los problemas normales en una relación, hacen imposible la convivencia», explica a la misma publicación.

Que hayan roto, como bien ha explicado, no significa que no le siga queriendo, más bien todo lo contrario: «Nos separamos queriéndonos. Julio ha sido mi mejor apoyo, mi amor, mi compañero y un maravilloso padre. Entiendo que la gente pueda pensar que no tengo personalidad para luchar por nosotros, pero mi familia es lo primero».

Pero tras la versión oficial de la ruptura, lo que no se descarta es que también pueda haber influido las supuestas infidelidades por parte de Julio Ruz a la modelo mientras se encontraba participando en el programa «Supervivientes». María Jesús Ruiz nunca se creyó las deslealtades del que era su pareja, pero lo cierto es que fueron varias las mujeres (ninguna pudo probarlo) que aseguraron haber tenido una relación con Ruz.

Por su parte, el empresario ha dado su propia versión de la ruptura. Ruz no entiende nada: «No entiendo sus razones, y me parece muy injusto, pero no me queda más que aceptar su decisión. Nos queremos mucho y supongo que, con el tiempo, podremos ser buenos amigos. Ella es, sobre todas las cosas, la madre de mi hija».