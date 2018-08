El motivo por el que Emma Stone no tiene redes sociales La actriz reflexiona sobre temas como la amistad o las etapas de la vida junto a su amiga Jennifer Lawrence

ABC

Madrid Actualizado: 20/08/2018 11:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Emma Stone tiene casi 30 años, una carrera profesional como actriz que va viento en popa y... ni rastro de redes sociales. En un tiempo el que parece impensable que un millenial no comparta su vida a través de Twitter o Instagram, Stone prefiere evitar crear su identidad online.

Ella y Jennifer Lawrence no son solo dos estrellas de Hollywood de la misma generación, sino también buenas amigas. La revista Elle ha aprovechado esa complicidad para conseguir una entrevista más dinámica entre ambas, en la que ha sido Lawrence la encargada de preguntar a «Emily» (el nombre de pila por el que se refiere a Stone).

El tema de la ausencia de redes de la actriz no podía faltar, y Stone ha sido clara con él: «No sería algo positivo para mí. Si la gente puede manejar el tipo de respuestas y los resultados de las redes sociales, me alegro por ellos».

Sobre la amistad, Emma Stone también lo tiene claro: «Creo que lo es prácticamente todo. Es otra de las cosas de las que me he dado cuenta a punto de cumplir 30: tú eliges a tu familia. Te das cuenta de que tus amigos son quienes te van a acompañar en las siguientes fases de tu vida, estás eligiendo a tu familia». Para ella, la lealtad es fundamental en las relaciones de amistad: «Tú has sido una de mis amigas más leales durante años. Sé que nos podemos reír juntas y que nada tiene que ser tan importante», aseguró, dirigiéndose a Lawrence.

A punto de entrar en la década de los treinta, Stone reflexiona sobre las etapas de la vida: «Mis veinte han sido realmente interesantes, me han pasado muchas cosas buenas y malas en los últimos 10 años. Es extraño como al cumplir los 30 se cristaliza tu vida. En lugar de simplemente vivir los sueños que tenía de joven, continuar disfrutando del trabajo que amo y hacer amigos parece que me tengo que preguntar qué es lo que realmente quiero como adulto. Es un tema interesante para reflexionar».

Durante la entrevista, Emma Stone ponía sobre la mesa el tema de los problemas mentales: «Creo que cuando másansiedad he tenido ha sido con 7 años. Fue entonces cuando empecé a tener ataques de pánico, de los que he hablado bastante. Mi madre siempre dice que nací con los nervios fuera del cuerpo pero creo que soy afortunada porque también me da mucha energía».