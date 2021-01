El mosqueo de Enrique Ponce con los medios El torero se queja del trato que está recibiendo y de los comentarios que suscita su amor por la joven Ana Soria

Sin querer contestar ni dejar que su gente más directa lo haga. El torero Enrique Ponce no lleva nada bien la atención mediática que ha generado tras saltar a la luz su ruptura con su mujer Paloma Cuevas y su relación sentimental con la joven almeriense Ana Soria y de ahí que lleve un tiempo bastante «harto y cansado» al convertirse en titular casi a diario de la crónica rosa, algo a lo que no estaba acostumbrado salvo en contadas ocasiones.

Si el anuncio de su separación matrimonial fue todo un «bombazo» que pilló a la mayoría de sus seguidores totalmente por sorpresa (apenas un reducidísimo grupo de familiares y amigos sabían de los problemas que atravesaba la pareja) su noviazgo con la estudiante de Derecho sí que dejó sin habla a cuantos auguraban una posible reconciliación con Paloma. Desde el instante en que Ponce no quiso esconder por más tiempo su amor por la bellísima Ana la sorpresa ha ido a más y ahí están para el recuerdo las imágenes de un verano al sol de Almería con paseos en yate, risas en flotador y barbacoas junto a su futura familia política.

Como recuerda cada mañana Federico Jiménez Losantos en la Crónica Rosa de esRadio «son las 11.45 y Ponce sigue sin firmar». Con este «mantra» diario se pone de manifiesto algo que resulta más que sorprendente tras casi un año de que el matrimonio decidiera romper su vínculo tras 24 de unión ante la iglesia y es que el diestro aún no ha pasado por el despacho donde tiene que firmar el divorcio de mutuo acuerdo que lleva en un cajón desde el pasado mes de septiembre cuando ambas partes concluyeron las cláusulas que debían regir su divorcio. Sí lo hizo Paloma en su momento y a falta de esa rúbrica pocos entienden que no se formalice una situación que no deja de ser incómoda para ambas partes y que también afecta a terceras personas.

Enrique Ponce y Paloma Ceuvas - FRANCIS SILVA

Pese al interés que tienen cercanos a la pareja en proclamar la buena relación que mantienen (y que me consta en así por lo menos en lo que afecta a las cuestiones domésticas) hoy todo indica que Ponce no estaría conforme con lo que meses atrás sí aceptó de palabra en lo concerniente a varios aspectos económicos de esa final que siguen intentando sea amistoso. No hay problema de custodia ni nada relacionado con las hijas pero sí en asuntos materiales.

Amor en Instagram

Todas estas circunstancias lo que sí han hecho es tensar la relación del torero con los medios de comunicación del corazón (su relación en el mundo taurino sigue siendo la de siempre) y hasta ha impedido que cercanos hablen con cualquier periodista que pueda utilizar sus aclaraciones. Ni su familia, ni la gente de su cuadrilla, ni sus amigos nuevos o del pasado. Enrique está dolido y se queja del trato que está recibiendo e incluso de la sorna que pueden generar sus comentarios o imágenes en redes sociales. Así lo comentan algunas personas de su entorno que también me descartan que tenga ganas de enviar comunicado alguno en cuanto llegue el divorcio oficial.

Si bien era deseo de la pareja anunciar ese paso cuando se produjera por vía de un texto breve y común a través de una oficina de prensa e incluso de sus redes sociales, en los últimos días parece que Ponce no siente esa necesidad y prefiere que los demás sigan hablando y opinando mientras él opta por un sonoro silencio y un vivir al margen de lo que digan de su noviazgo con la bella almeriense y la mascota que adquirieron hace pocas semanas y que hoy es la alegría de sus videos en Instagram. «Hoy está dolido pero seguro que con el tiempo se le pasará porque es una persona adorable que sólo ha optado por vivir su felicidad al máximo y sin dejarse influir por el qué dirán», asegura un conocido del diestro.