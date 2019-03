Los moratones en la mano de la Reina Isabel II, motivo de preocupación entre los británicos Desde Buckingham se niegan a comentar nada sobre el tema pues lo considera «irrelevante»

Para sus los británicos ha sido una bendición que la Reina Isabel haya gozado siempre de un salud de hierro. «Francamente, tenemos mucha suerte de que su hijo Carlos no haya sido rey, porque mientras que la Reina ha sido la monarca más ejemplar y ha mantenido a la monarquía en la estima de la gente», sostuvo el pasado mes de noviembre Tom Bower, autor de «Rebel Príncipe», una biografía no autorizada.

A pesar de que tanto la Reina como su marido, el duque de Edimburgo, han tenido algunos sustos en temas de salud, ambos han salido victoriosos en todas las ocasiones gracias a pequeños «trucos» para mantenerse siempre activos: Mientras Felipe de Edimburgo ocupa su tiempo libre leyendo o paseando; la Reina Isabel prefiere dedicar su tiempo a la jardinería y a pasear con sus perros Corgi. Sin embargo, una de las cosas más sanas que tienen como pareja es que ambos disfrutan con el mismo tipo de humor. Dicen que la risa es la solución para muchísimos males del ser humano. También es el elixir de la juventud. Quizá por eso Isabel II y Felipe de Edimburgo, pueden presumir de su buena estado de salud.

La salud de los monarcas es siempre objeto de preocupación entre los británicos, tanto es así que cada vez que se publica o se rumorea que existe algún pobrlema, el país entero se pone en estado de alerta. Tanto es así que la última fotografía de la Reina con los Reyes de Jordania han hecho saltar todas las alarmas.

Durante su visita oficial, Rania de Jordania y el Rey Abadalá II acudieron al Palacio de Buckingham donde fueron recibidos por la Reina Isabel II y su hija, la Princesa Ana. La visita hubiera pasado desapercibida de no haber sido por los pequeños moratones que la monarca lucía en sus manos, un pequeño detalle que ha alarmado a los británicos.

A pesar que desde Buckingham se niegan a comentar nada sobre el tema pues lo consideran «irrelevante», los medios británicos no han tardado en contactar con médicos expertos que analicen la situación de la Reina. La mayoría ha llegado a la conclusión de que no hay por qué preocuparse pues estos hematomas se deben probablemente a una pequeña caída, una herida, o una mala acción manual. «La Reina madre solía taparse algunas heridas con tiritas con dibujitos de Mickey Mouse o el Pato Donald para actos oficiales con lo cual las hacía todavía más visibles», dice Joe Little, a la publicación «Majesty Magazine».

Inglaterra se prepara para la muerte de la Reina

El Gobierno inglés ya se prepara ante la posible muerte de la Reina Isabel II. Cuando eso ocurriese decretarán diez días de luto nacional y su hijo mayor, Carlos, queocupará el cargo, visitará Escocia y Gales poco después de la muerte para «mostrar que son una parte integral de su reino» . Los días de luto se dividen en dos partes: los nueve primeros días se hacen procesiones ante el féretro y el décimo día se hace sonar el Big Ben a las nueve de la mañana. Tras la campanada, dos horas más tarde, comenzaría el funeral en la Abadía de Westminster.