Mónica Naranjo confiesa abiertamente su bisexualidad La cantante, que estrena programa sobre sexo en Telecinco, ha hablado de sus experiencias más picantes

Mónica Naranjo (44 años) nunca ha tenido pelos en la lengua. Es una mujer a la que no le importa hablar abiertamente de temas que a muchos le sonrojarían. Quizá por eso Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, le haya dado la oportunidad de tener su propio programa en Telecinco: «Mónica y el sexo», un reality que tratará sobre diferentes aspectos de la vida sexual de las personas, siempre acompañada por un rostro conocido.

Durante la ronda promocional del nuevo espacio televisivo, la cantante reveló en «Sabado deluxe» alguna de sus experiencias más picantes, además de hablar abiertamente sobre su bisexualidad. «He tenido relaciones con señoras que me han querido muchísimo y yo a ellas», confesó. Eso sí, asegurando que aunque las experiencias fueron buenas no funcionaba con una mujer.

También reveló su experiencia con la viagra femenina: «Estaba malísima, muy amarga, pero me puso como una burra, cachondísima durante cuatro horas», dijo a la vez que aseguró que se puso a bailar bachata. Pese a todo, la cantante no es una mujer que salga a ligar cada noche, asegura que lo que le gusta es la monogamia: «Si soy ansiosa cuando tengo un señor en la cama, imagina tener dos, me estresaría».

Mónica Naranjo no esperaba tener que hacer este programa divorciada –puso fin a su matrimonio de 16 años con su representante, Óscar Tarruella, el pasado verano–: «La idea de hacer un programa como este vino porque yo quería hacer un programa de cómo es la vida sexual de una pareja que lleva tanto tiempo junta, nunca pensé que me iba a separar».

Vuelta a los escenarios

La cantante, que volverá próximamente a subirse a los escenarios, lleva años relacionada con programas musicales en televisión. Decidió dejar la música durante siete años porque llegó a darle «asco», como así confiesa. Sus inicios tampoco fueron nada fáciles: «Toda la gente se pensaba que era un hombre. Me miraban la nuez para comprobar si realmente era una mujer o no».