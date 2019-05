Los momentos más difíciles en la vida de Elsa Pataky La actriz ha confesado que sentía miedo de no poder compaginar la maternidad con su vida profesional

ABC Madrid Actualizado: 09/05/2019 14:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Han pasado ocho años desde que Elsa Pataky y Chris Hemsworth se dieran el «sí, quiero» en una ceremonia íntima en Indonesia. El matrimonio tiene ahora tres niños: India Rose, Tristan y Sasha, y viven en Australia donde disfrutan de un ambiente tranquilo, relajado y en contacto directo con la naturaleza.

Pero la vida de la actriz española al otro lado del charco no fue tan idílica como pudiera parecer. La protagonista de «Al salir de clase» ha contado para la edición de este mes de la revista australiana de «Harper’s Bazaar» algunas de sus vivencias más desconocidas hasta ahora.

A día de hoy, Pataky goza de éxito. y a decir verdad tiene una vida muy privilegiada, pero esto no siempre ha sido así. A punto de cumplir nueve años de casados con su marido, la intérprete confiesa que está plenamente volcada en su vida familiar aunque existan momentos en los que se tiene que apartar de sus seres queridos debido a los rodajes y giras promocionales. «Me moría por ser madre, pero también quería ser actriz y luchar por ello. Antes de que llegaran los niños, tenía claro que seguiría trabajando. Pasé épocas en las que me encontraba completamente perdida. Sentía que había desistido de mi sueño, pero no podía seguir en el mismo camino. Hay momentos en los que estás bien, pero te preocupa que la gente te mire y piense que solo eres una madre», explicó a la revista.

Esta declaración evidencia el miedo que sentía la actriz por no alcanzar sus sueños. Le preocupaba no poder compaginar sus dos mayores deseos: el de ser madre y el de dedicarse al mundo de la interpretación. Además, ha explicado que en determinados momentos había aspectos que le recordaban que no tenía trabajo: «Veía carteles que promocionaban espectáculos y películas, audiciones… La gente allí solo habla de eso. Luego están todas esas cenas, la vida social, en la que el trabajo está presente todo el tiempo. Chris y yo queríamos salir de todo esto».

Una vez superado esto, la actriz ha logrado seguir cosechando grandes éxitos profesionales y parece que al final ha conseguido cumplir su objetivo en la vida. Además reconoce que el lugar donde vive actualmente le ayuda a ver las cosas con otra perspectiva: «Australia te hace disfrutar la vida y carecer de ambición y ego. Mi sueño era vivir en la naturaleza, rodeada de animales. Y eso es lo que tengo aquí».