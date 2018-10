La modelo que no puede crear su página en Wikipedia porque «no es lo suficientemente famosa» Elena Matei es una joven moldava que trabaja para marcas como Guess y Calvin Klein y a quien la enciclopedia digital ha denegado la creación de una entrada

ABC

Se llama Elena Matei y si buscas información de ella, no la encontrarás en Wikipedia. Tiene contrato con la agencia Elite Model, una de las más importantes del sector y ha sido imagen de Guess y Calvin Klein, pero Wikipedia ha decidido que no es lo suficientemente famosa para tener una entrada en la enciclopedia digital.

Según «Page Six», Matei solicitó crear su entrada y los voluntarios de la web impidieron a la moldava la creación de la misma porque no la conocía mucha gente. Ahora, Matei ha denunciado lo sucedido en Instagram, donde ha lamentado que se deje en manos de gente no cualificada la decisión de quién puede publicar algo y quién no.

La moldava ha solicitado a sus 140.000 seguidores de Instagram que la ayuden a crear su propia entrada, en la que contar su trayectoria como imagen de marcas y modelo para diversas revistas de moda.