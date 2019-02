Modelo 20 años menor: la mujer que ha sustituido a Angélica Rivera en el corazón de Peña Nieto Hace un mes La «Gaviota» alzaba el vuelo no solo de la casa presidencial mexicana, sino también de su matrimonio. Los rumores de un inminente divorcio hace meses que acaparan las portadas de la prensa del corazón mexicana

ABC

Cuando en 2012 Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de México, el periódico alemán «Bild», el más leído de Europa, coronó a su mujer, Angélica Rivera, como «la primera dama más bella del mundo». Por aquel entonces tenía 43 años y llevaba dos años casada con el flamente presidente. Pero no fue el poder lo que le dio la fama. De hecho, como rutilante estrella de telenovelas, la «Gaviota», tal y como se le conoce en su país natal, contribuyó a cimentar la popularidad de su marido.

Hace poco más de un mes que la pareja abandonó la residencia oficial de Los Pinos para dejar paso a Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. La «Gaviota» alzaba el vuelo no solo de la casa presidencial, sino también de su matrimonio, pues los rumores de un inminente divorcio hace meses que acaparan las portadas de la prensa del corazón mexicana. Atrás quedaron las críticas centradas en sus (inconvenientes) atuendos y peinados para las grandes ocasiones. Sus mini-shorts, su indumentaria de blanco inmaculado para recibir al Papa Francisco, su corte y aclarado de pelo... amén de reproches por sus vacaciones con sus hijas, su gusto por la Coca-Cola o su rivalidad con Kate del Castillo.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se casaron en 2015 - ABC

Ahora la prensa se centra en buscar quién será la sustituta de Angélica en el corazón de Peña Nieto. Y parece que ya la han encontrado. Se trata de una modelo 20 años menor que él, con la que fue fotografiado en Madrid. Original de San Luis Potosí, Tania Ruiz Eichelmann es la modelo y empresaria mexicana de 31 años que no ha dudado en proclamar su amor a los cuatro vientos a través de su perfil de Instagram. «Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo por ti», o «Me relajo en mi paz porque confío en el proceso de la vida. ¡Todo está bien!», son algunos de los mensajes que su supuestamente dedica al expresidente a través de la red social.

Tania Ruiz es madre de una niña de 4 años, fruto su anterior matrimonio con el empresario Bobby Domínguez, de quien se separó hace un mes, según él mismo confirmó al diario mexicano «Reforma». Durante la entrevista, el empresario aseguró que fue su ex la que le informó de la publicación de las fotografías con Peña Nieto en Madrid. A pesar de todo, y por el bien de su hija en común, ambos mantienen «una muy buena relación, no hay un tema entre nosotros, le deseo lo mejor», zanjó la conversación sobre su ex: «Yo no sé si tiene ondas con Peña o no, ya es cosa de ella y por mi parte que encuentre a la pareja con la que se encuentre feliz».

Habrá que esperar para que el propio expresidente confirme o desmienta su supuesta relación, mientras tanto los medios del corazón mexicanos se «ceban» de informaciones sobre la pareja: «Se dice que la pareja llegó al D.F. y amistades en común coinciden en qué están muy enamorados e, incluso, ya viven juntos. Aunque señalan que no hace mucho de eso, pues anteriormente ella vivía con su antiguo novio y padre de su hija», afirmaron a través del portal web «Soy Carmín».