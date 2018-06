Miss Universe Spain La primera trans que aspira a Miss Universo: «Estoy preparada para dar una lección al mundo» Entre las veinte candidatas para Miss Universe Spain 2018 se encuentra la sevillana Ángela Ponce, que si gana se alzará como la primera transexual en lograr la corona de belleza de un país

Esta noche se celebrará en el Auditori August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona, la gala Miss Universe Spain 2018. Entre las veinte candidatas se encuentra la sevillana Ángela Ponce, que si gana se alzará como la primera transexual en lograr la corona de un país.

La modelo, natural de Pilas, nació hace 26 años y fue Miss Cádiz en 2015. Ahora se propone dar un paso más y participar en el certamen internacional y ser la sucesora de Sofía del Prado, actual Miss Universe Spain. A través de distintas entrevistas y vídeos, Ángela reconoce que su adolescencia fue dura porque su cambio «fue progresivo», aunque «a los tres años ya supe que era una mujer». Desde entonces comenzó su carrera como modelo y hoy es una de las candidatas a quedarse con el título de la mujer más bella de su país y quizás con la corona de Miss Universo.

Con 1.77 de altura y 58 kilos, Ángela Ponce atiende a ABC días antes de viajar a Tarragona con el objetivo de coronarse Miss Universe Spain 2018.

¿Cree que tiene altas posibilidades de ganar Miss España?

Creo que soy una de las más preparadas para representar a mi país y para dar una lección al mundo.

Esta no es la primera vez que una trans se presenta a un concurso de belleza...

Jenna Talackova fue una candidata en Canadá que quiso representar a su país pero nunca a llegó a ganar. Ella es una de las promotoras para que se cambiase la ley. En 2015 me presenté a Miss Cádiz y gané, convirtiéndome en la primera mujer transgénero que se coronaba en un concurso de belleza a nivel nacional. Pero en aquella época la ley de Miss Mundo no contemplaba que una mujer trans pudiera participar. Ahora me presentó a Miss Universo porque gracias a Jenna Talackova cambió la ley.

¿Le gustaría cambiar el mundo de la moda con su ejemplo

Ya está cambiando desde hace mucho. Yo fui la primera trans en ganar un concurso de belleza pero también he sido la primera trans en desfilar en la Mercedes Fashion Week. Pero hay que seguir porque todavía existe gente muy conservadora dentro del mundo de la moda. Personas que me cogían en los castings pero una vez que descubría que era transgénero me echaban. Porque ser la primera en algo supone lograr muchos éxitos pero también muchos portazos.

¿En qué momento de tu vida comenzaste a identificarte como mujer?

No hay un momento en la vida en la que te das cuenta de que eres mujer u hombre, simplemente viene marcado desde que naces. Eso no es algo que te des cuenta de repente un día sino que es tu identidad y la identidad de una persona se empieza a formar a partir de los 2-3 años.

¿Qué problemas has tenido que superar para llegar a donde estás?

Yo nací en un pueblo de Sevilla y no me veía identificada con nadie, en el colegio no nos daban información sobre la diversidad de género por eso recibía insultos de mis compañeros. El momento de la aceptación en la adolescencia es muy dura y complicada.

¿A día de hoy se enfrenta aún a problemas que le impidan ser usted misma?

Soy activista por las personas trans y no tengo ningún problema que me impida ser yo misma. El problema lo tiene la persona que no tiene la capacidad de ver quién soy yo realmente. Uno de los principales problemas que existe actualmente es la ley que prohíbe ser quienes son en realidad hasta los 18 años.

¿Alguna situación complicada que haya tenido que superar durante el cambio de género?

Un cirujano me dijo que no me iba a operar porque él no operaba a falsas mujeres. En realidad ese tipo de personas me dan pena porque sus hijos no estarán libres de nada y se quedarán atrás porque el mundo va avanzando.

¿Cree que este tipo de problemas está erradicado en la sociedad actual?

Creo que España es un referente porque vamos a la cabeza en muchos aspectos. Por ejemplo, la seguridad social paga la cirugía (hay mucha lista de espera pero se puede conseguir), se están tomando medidas para que no tengas que esperar a la mayoría de edad para existir legalmente y puedas cambiarte el DNI... Pero lo más importante es cambiar la ley porque no tiene sentido que tengamos que ir al psicólogo durante un año y medio para demostrar que somos trans.

¿Teme que otras concursantes le acusen de utilizar las operaciones para potenciar su belleza?

No porque yo tan solo tengo operado la vaginoplastia y el pecho. Aunque en los concursos de belleza están permitidas las operaciones, de hecho en muchos países latinos fabrican a la mujer totalmente, se eligen un año antes para poder operarla.

¿Qué relación mantiene con el resto de concursantes?

Hemos hecho una piña muy buena. La verdad que para mi sorpresa la competición está siendo bastante limpia hasta el momento. Nos ayudamos las unas a las otras, pero siempre teniendo en cuenta que esto es un concurso.

Muchas personas creen que los concursos de belleza degradan y hacen inferior a la mujer

La belleza vende en todos los aspectos. Este concurso es para ser embajadora de tu país y del mundo si llegas a ganar. A partir de tu coronación comienzas a trabajar con distintas organizaciones como la ONU y tu labor se convierte en una labor social hacia los grupos más desfavorecidos. Siento que me están dando una gran oportunidad desde la belleza para mejorar como persona, como profesional y para cambiar la mentalidad de la sociedad en el mundo entero.

Muchas mujeres están luchando para que se admire la belleza natural...

Yo no estoy con pestañas postizas y tacones todo el día. La belleza está en el ojo del que mira. A nosotras desde pequeñas se nos está inculcando un prototipo de belleza. Pero es cierto que en todas las empresas del mundo el reclamo es la belleza.

¿Cuál es el peor insulto que ha tenido que soportar?

«Maricón». Yo no soy maricón, soy transexual. Si me llamas gay es que me ves como un hombre y no lo soy y nunca lo he sido.

¿Por qué elegiste el nombre de Ángela?

Así se llamaba mi abuela y siempre tuve una relación muy especial con ella.

¿Cómo ha sido su relación con el resto de la familia?

He tenido la suerte de que mi familia me ha dejado desarrollarme como he querido. Siempre me han apoyado y ese es un pilar fundamental para evitar una infancia traumática.