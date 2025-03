Miriam Sánchez, de la polémica venta de sus prótesis mamarias en Twitter a su operación estética integral La ex de Pipi Estrada, que se sometió a un cambio radical de imagen en el verano de 2019, reaparece en redes sociales

Miriam Sánchez se convirtió en una de las protagonistas del verano 2019 , después de volver a aparecer en televisión tras años alejada del foco mediático. La ex de Pipi Estrada reapareció primero en redes sociales, donde comenzó a compartir el proceso al que se estaba sometiendo para volver a sentirse ella misma. Después de ganar algo de peso y de ver cómo su aspecto cambiaba por completo, la que fuera conocida como Lucía Lapiedra decidió ponerse en manos de una clínica estética que documentó a través de fotografías su cambio de cuerpo.

Cuando volvió a ganar notoriedad mediática , el programa «Sálvame» trató sin éxito ponerse en contacto con ella, ya que una fuente cercana a su entorno contó en plató que Sánchez no estaría pasando entonces por su mejor momento. Finalmente, fue ella misma quien acudió al plató de «Sábado Deluxe» para sincerarse sobre su vida y explicar lo que había estado haciendo en los últimos años.

Miriam Sánchez. antes de someterse a la operación

Confesó entonces que ahora era «una mujer renovada» pero que está viva por su genética. «Otra persona con otra genética se hubiera ido», desvelando así con bastante nervio y crudeza sus adicciones: «He sido adicta a la cocaína durante 8 años. He estado a punto de hacer muchas tonterías », desvelaba. Además, explicó que su profesión como actriz porno le ha pesado mucho: «Haber sido Lucía Lapiedra pesa. Las redes sociales ahora me quieren mucho pero entonces me dijeron cosas muy feas». Como consecuencia, Miriam Sánchez engordó hasta 14 kilos siendo también adicta a el alcohol y los ansiolíticos, llegando a extremos de consumo muy graves.

Tras someterse a la operación

Tras esta fugaz pero intensa aparición mediática, la ex de Pipi Estrada volvió a recluirse, encontrado su espacio en las redes sociales , donde continuó compartiendo ya no sólo su cambio físico (a través de imágenes de lo más explícitas ), también un cambio de imagen con el que trataba de volver a sentirse ella misma, pues poco quedaba ya del físico que lucía en su época televisiva.

Polémica en Twitter

Tras volver a acaparar la atención mediática, Miriam Sánchez consiguió generar gran revuelo en Twitter , al poner a la venta a través de esta red social su coche. Un gesto que muchos interpretaron como un signo de la complicada situación económica que estaría atravesando en aquella época. Pero la mayor polémica tuvo lugar unos años antes, en enero de 2017, cuando anunció, también en esta red social, que ponía en venta sus prótesis mamarias . «Vendo mis implantes de silicona a pornófilos, fans de Lucía Lapiedra. Son sus tetas. Las envío por correo por 500 euros. ¿Quién da más?», escribió entonces en su cuenta.

Miriam Sánchez, en una imagen actual Instagram

Ahora, la exactriz, que ha hecho «limpieza» en sus redes sociales, borrando gran parte del contenido más controvertido, ha publicado un vídeo en Instagram en el que aparece junto a su cirujano, explicándole sus problemas íntimos y anunciando que se someterá a una vaginoplastia. Eso sí, aclara firmemente que se trata de una operación derivada del embarazo de su hija y trata de derribar tabúes: «La vagina se deteriora por los partos no por tener muchas relaciones sexuales».