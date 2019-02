Miriam Saavedra se casa Con un vestido blanco de pedrería, la colaboradora ha comentado el motivo de su repentino del enlace

En 2016 Carlos Lozano sorprendió a los medios del corazón con la presentación oficial de su novia peruana, Miriam Saavedra, que entonces tenía 22 años, 31 menos que su televisivo novio. Aunque Lozano siempre insistió en que la diferencia de edad con entonces su pareja no era problema para ellos. «Llevaba once años sin rehacer mi vida porque no había encontrado la persona adecuada. Ahora estoy feliz», explicó ese mes de junio.

Al principio, la joven algo tímida confesó ante las cámaras españolas que sufrió mucho con las cosas que se dijeron de ella en algunos medios una vez se supo que era el amor secreto de Lozano. «Se dijeron auténticas barbaridades, hasta el punto de insinuar que era prostituta. Imagínate cómo me quedé cuando me lo contaron. He sufrido mucho también cuando dijeron que era una interesada», comentó apoyada siempre por Carlos.

Pero tras su participación y victoria en «Gran Hermano Dúo», la fama de la peruana ha crecido como la espuma. Hasta tal punto que fue fichada como colaboradora de «Sálvame» y tiene su propio «show» en «Mtmad». Esta semana, Saavedra ha publicado un vídeo en la red social muy especial pues aparece vestida de novia dispuesta a dar el «sí, quiero», algo que ha alertado a sus fans. Con un vestido blanco de pedrería, la colaboradora ha comentado el motivo de su repentino del enlace: «Muñecotes malditos, aquí está el anillo y me voy a casar nada más y nada menos que con vosotros. Y ya estoy casada con todos vosotros y también, por qué no decirlo, conmigo misma», dijo sin poder evitar la risa.

Debido a su repentina desaparición, no se sabe cómo se lo habrá tomado Carlos Lozano. Lo suyo fue un noviazgo repleto de enfrentamientos en los que siempre aparecía el nombre de su ex, Mónica Hoyos. «He decidido romper y zanjarlo aquí», anunciaba la modelo el pasado mes de marzo en «Sálvame» ante la estupefacción de Carlos Lozano, que se enteraba en directo de la ruptura. «Estas cosas se arreglan en casa», fueron las únicas palabras del presentador. Tras esto la peruana entró como concursante en el reality «Gran Hermano VIP». «Yo desde pequeña he intentado siempre buscarme la vida», confesó en varias ocasiones durante el concurso. «He hecho de modelo, pequeñas cosas, no grandes… Pero he trabajado en lo que a mi me gustaba por mis propios méritos».