Los ministros de Rajoy, dos años después de la moción de censura

1. Román Escolano

El exministro de Economía, Industria y Competitividad es ahora miembro de la consultora Llorente y Cuenca. Vive en Madrid junto a su mujer y sus tres hijos. El 6 de marzo de 2018, cuando Rajoy le comunicó que contaba con él para relevar a Luis de Guindos, Escolano volvió a España con su familia y dejó atrás su cargo como vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones y una vida asentada en Luxemburgo. Cuando se hizo la foto con la cartera de ministro, el 9 de marzo de 2018, nada hacía presagiar que ostentaría el cargo durante 86 días.

2. Álvaro Nadal

Del exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital se sabe poco desde la moción de censura. Es consejero económico y comercial de la Oficina Económica y Comercial española en Reino Unido. Allí vive junto a su mujer y sus dos hijos.

3. Fátima Báñez

La exministra de Empleo y Seguridad Social está al frente de «Empresas que ayudan», un nuevo proyecto de la CEOE para asistir a las empresas afectadas por la crisis sanitaria. En marzo de 2019 abandonó la política. «He trabajado estos años con la máxima entrega por España y por el PP», escribió en Twitter. Desde entonces, se ha dedicado a pasar más tiempo con su marido Jaime Alonso y sus hijos.

4. Isabel García Tejerina

La exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se encuentra cerrando los últimos términos para incorporarse a la consultora EY. Durante los años que estuvo en el Gobierno, reconoce que trabajaba entre doce y catorce horas al día. Por eso, tras la moción de censura, decidió que se retiraba, aunque las necesidades del PP liderado por Pablo Casado la mantuvieron en política un año más. Pero su nueva vida no le permite vivir tranquila con el Gobierno de Sánchez. «Me siento muy patriota y lo que le pasa a mi país a mí me duele. Llegamos en 2011 a una España sumida en una crisis muy grave y fuimos un ejemplo por las medidas que implementamos. Cuando aprobamos los presupuestos no nos dejaron continuar, nos faltó tiempo para completar la recuperación económica», cuenta la exministra a ABC. Sobre la crisis sanitaria, considera que «no estamos ofreciendo la imagen de lo que es España».

Soltera y sin hijos, estar alejada de la vida pública le ha permitido pasar más tiempo con sus cuatro hermanos, a quienes está muy unida, y jugar más al tenis.

5. Dolors Montserrat

La exministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es portavoz del PP en el Parlamento Europeo. De lunes a jueves trabaja en Bruselas y los fines de semana los pasa en Barcelona junto a su hijo Gonçal, de 9 años. Está muy contenta en Bruselas, entiende que es otra forma de hacer política, que se aleja de la inmediatez y que se basa en estudiar, reflexionar y negociar sobre temas globales.

Según ha podido saber ABC, Montserrat ha vivido con desesperación las actuaciones del Gobierno durante la crisis sanitaria: «Ella siempre siguió las recomendaciones de la Unión Europea y la OMS y no entiende por qué el Gobierno no hizo caso en enero, cuando hablaban de hacer acopio de material y prohibieron las aglomeraciones».

6. Íñigo de la Serna

El exministro de Fomento trabaja en la empresa tecnológica NEC. Después de la moción de censura, dejó la política tras casi dos décadas dedicado a ella.

En más de una ocasión ha declarado que está «completamente feliz y francamente encantado» con su vida actual. Padre de dos hijos fruto de un matrimonio anterior, continúa viviendo en Madrid con la enfermera Noelia Mancebo-Salas, su pareja desde 2016 cuando fue nombrado ministro. Con ella comparte su afición por el running.

7. Cristóbal Montoro

Aunque está jubilado, el exministro de Hacienda es consejero del Foro de Contratación Socialmente Responsable de la ONCE y siempre está ahí para todo aquel que le pide opinión sobre algún asunto. Tras salir del Gobierno dedica sus días a ejercer de abuelo. Tiene más tiempo para pensar, leer y disfrutar de la compañía de sus tres hijas. Continúa viviendo en el barrio madrileño de Moncloa junto a su mujer Beatriz.

Montoro no es de los que considera que se vive mejor alejado de la política. De hecho, ha asegurado en varias conferencias que desde fuera sufre más porque no puede actuar. En 2018, días antes de la moción de censura, se aprobaron sus presupuestos, que curiosamente son con los que a día de hoy se sigue gobernando España.

8. Juan Ignacio Zoido

De todos los miembros del segundo Gobierno de Rajoy, el exministro de Interior es el único, junto a Dolors Montserrat, que continúa en política. De lunes a viernes está en Bruselas, donde es eurodiputado. Con Beatriz Alcázar tuvo cuatro hijos.

9. Íñigo Méndez de Vigo

Después de «treinta años plenos», el exministro de Educación, Cultura y Deporte y último portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy dejó la política en marzo de 2019 para regresar al Cuerpo de Letrados del Congreso de los Diputados. Junto a su mujer, María Pérez Herrasti y Urquijo, el IX barón de Claret continúa residiendo en Madrid y está encantado de estar alejado de la vida pública, según apuntan desde su entorno. En sus ratos libres sigue criando caballos de carreras.

10. Rafael Catalá

El exministro de Justicia es ahora asesor global de relaciones institucionales de la empresa de apuestas online Codere. Tras las elecciones generales, en mayo de 2019 renunció a su acta de diputado del PP por Cuenca. Reconoció que no se sentía con «ilusión» ni «energía» para seguir en la vida pública. Aunque su día a día después de la política es todo un misterio, su entorno asegura que su vida es más tranquila, que era justo lo que él necesitaba cuando decidió dejar atrás 34 años de vida pública. Ahora Catalá pasa más tiempo con sus dos hijos −fruto de su matrimonio con María Ángeles Martínez Esteban−, y su actual pareja, Lourdes López, veinte años menor que él, a quien conoció trabajando en el PP de Cuenca.

11. Soraya Sáenz de Santamaría

La exvicepresidenta del Gobierno dejó la política en septiembre de 2018 y, seis meses después, se anunció su nombramiento como socia del bufete Cuatrecasas. Antes, fue consejera electiva del Consejo de Estado.

Durante los días que se tomó de descanso antes de volver a trabajar se dedicó a pasar tiempo con su marido Iván Rosa y su hijo de ocho años. También escribió un libro sobre la organización del Estado.

12. Alfonso María Dastis

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación es embajador de España en la República de Italia. De lunes a viernes reside en Roma y los fines de semana se reúne con su mujer María Luisa Alonso y sus dos hijos en Madrid, Italia o en alguna capital europea. Ella, una prestigiosa abogada que trabaja en el despacho Clifford Chance de Madrid, nunca ha renunciado a su carrera para seguir a su marido. Solo lo hizo cuando a él le destinaron a Nueva York para ocupar un puesto en las Naciones Unidas.

13. María Dolores de Cospedal

La exministra de Defensa fichó en enero por el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Su familia ha jugado un papel fundamental en su vida, sobre todo a partir de 2007, cuando se convirtió en madre soltera de Ricardo, su único hijo. Madre e hijo viven en Madrid con el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, con quien mantiene una discreta relación.