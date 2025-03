Mila Ximénez se derrumba al hablar de la evolución de su cáncer: «No merezco un mal final»

Fue el pasado mes de junio cuando Mila Ximénez anunció en directo en «Sálvame» una de las noticias más difíciles de su vida. Después de unas semanas desaparecida, dio un paso al frente y confirmó, no sin dificultad, que le habían diagnosticado un cáncer de pulmón. «Estoy con ganas de contarlo porque se ha especulado mucho, e incluso se ha dicho que me había operado», momento en el que la televisiva se vino abajo y empezó a repetir mientras lloraba: «Me tienes que ayudar Jorge, por favor».

«Me dolía mucho la espalda y aún así fui a trabajar a 'Sábado Deluxe', donde me tuvieron que poner una inyección para el dolor», comenzaba explicando Mila. «Al día siguiente fui a hacerme una resonancia porque pensaba que tenía un pinzamiento pero no, tengo cáncer de pulmón , un tumor», añadió. Y explicó: «Me lo van a tratar. Está diagnosticado. Voy a hacer quimio y radioterapia para que el cáncer no siga ratificando y se duerma».

Después del dificil anuncio de su enfermedad, la televisiva comenzó a tratarse y, aún en plena lucha, ha reaparecido este martes en «Sálvame», donde ha contado sin poder evitar emocionarse cómo va evolucionando la situación tras las últimas pruebas realizadas en el hospital esta misma mañana, cuando le han realizado un TAC. «Podría haber tres escenarios: que el cáncer se hiciera más pequeño, más grande, o se quedara como está», ha comenzado explicando.

Telecinco

Entre lágrimas ha desvelado que, aunque el cáncer sigue ahí , todo parece indicar que va por buen camino: «Me ha dicho la oncóloga que tiene buenas noticias, que el cáncer está ahí, pero quieto. El del pulmón está un poquito más pequeñito, tenía una parte del bronquio pillado, y se ha soltado. Todo está bien y las analíticas son excelentes». Trata de ser positiva, aunque no olvida que tendrá que hacer un seguimiento de por vida: « Voy a vivir toda la vida con él y la cosa es que esté dormido (...) ».

Ximénez ha hablado también sobre lo difícil que ha sido para ella este verano en el que ha contado en todo momento, eso sí, con el apoyo de su hija, Alba . «He estado dos semanas muy mal, porque entré en una depresión muy gorda, os he llamado y lo sabéis. Me pregunto por qué me pasa a mí ahora esto, no creo que tenga un mal final porque no me lo merezco . Lo estoy luchando y estoy haciendo los tratamientos con energía», ha dicho visiblemente afectada.

Y terminaba emocionada la conversación: «Cuando tienes algo así te das cuenta de que haces de un mundo una chorrada. Me he dado cuenta que las pequeñas cosas y estar sano es lo importante. Yo voy a ser una persona enferma siempre».