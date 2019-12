Mila Ximénez: caída a los infiernos, una hija desconocida y un matrimonio polémico La colaboradora volvía a acaparar el foco mediático con su entrada en la última edición de «Gran Hermano Vip»

Desde que Mila Ximénez entró a participar en la séptima edición de «Gran Hermano VIP», la vida privada de la televisiva ha vuelto a copar los titulares de la prensa rosa. Además, el repaso que hizo sobre su vida dentro del programa sacó a relucir sus ascensos y descensos emocionales, reflejando las varias caídas a los infiernos por los que tuvo que pasar.

La televisiva aseguró que conocer al tenista Manolo Santana le cambió la vida. «No quiero hablar de él, pero estuvo muy bien…», y añadió «Sé que fue un matrimonio a la ligera, él venía de una relación rota que no superó, yo venía de una relación que fue un infierno y nos juntamos dos personas que querían convivir, pero creo que ninguno de los dos estábamos preparados para eso», dijo Mila Ximénez, cambiando el punto de vista que tenía sobre su matrimonio con Santana. « Me sentí libre como un pájaro, él me dejaba libertad pero la utilicé mal gestionada», reconoció. El matrimonio les duró tres años.

Mila Ximénez y Manolo Santana - ARC

Fruto de su relación con el ex tenista nació su hija Alba, que siempre se ha mantenido alejada del foco mediático, en un discreto segundo plano. Con tan solo dos años fue testigo de la separación de sus padres y por decisión propia de Mila la pequeña se quedó al cuidado de su padre. Es por ello que la tercera cónyugue de Santana, Otti Glanzielus, es para ella como su segunda madre. Alba siempre ha mantenido que recuerda la suya como una infancia «muy feliz».

Cuando cumplió los 18 años se fue a vivir a Suiza y con tan solo 22 se casó con el empresario Aviv Miran, mediante el rito judío, y a día de hoy viven con sus dos hijos en Ámsterdam. «Ha sido una madre diferente para lo bueno y para lo malo. Me gustaría parecerme a mi madre en la libertad con mi hijo, en poder contarnos las cosas abiertamente; en no tener ese miedo de tener que mentirle a tu hijo para que no te juzgue», declaró en 2009. Y este mes volvía a romper su silencio para apoyar el concurso de la colaboradora, a quien dedicó unas bonitas palabras.

Cuatro matrimonios

La trayectoria deportiva de Manolo Santana es sobresaliente. Campeón sobre la hierba de Wimbledon en 1966, su vida ha estado dedicada a este deporte, bien en activo o ya retirado, y su exitosa carrera sirvió en su día para abrir paso a la práctica del tenis en España. Se prodiga en actos públicos, aunque es bastante reservado con su intimidad. Se ha casado cuatro veces (con Fernanda Dopeso, Mila Ximénez, Otti Glanzelius y Claudia Rodríguez) y tiene seis hijos.