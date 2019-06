Miguel Torres, abucheado por la afición del Málaga por su relación con Paula Echevarría El futbolista ofreció una rueda de prensa después de ser pitado en el estadio de la Rosaleda tras un lamentable partido

ABC Madrid Actualizado: 18/06/2019 11:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La distancia parece no hacer mella en la relación de Paula Echevarría y Miguel Torres, que intentan verse cada vez que su apretada agenda se lo permite. La actriz en numerosas ocasiones ha presumido de planes junto al futbolista y su hija Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante.

Sin embargo, esta relación idílica no está pasando por su mejor momento. Los aficionados del Málaga C.F atacan al futbolista porque opinan que durante los últimos meses se involucrado más en su nueva vida personal junto a la actriz que a su trabajo.

La última vez que Torres pisó el campo de juego fue el pasado sábado, donde el Deportivo eliminó al Málaga en su lucha por el ascenso a Primera. El futbolista ofreció una rueda de prensa después de ser abucheado por su afición en el Estadio de la Rosaleda. «A la afición no le puedo pedir nada. Evidentemente a ningún jugador le gusta que le piten o que tenga un recibimiento que no se espera. Yo me siento y me he sentido siempre muy querido en Málaga, y me sigo sintiendo querido. Respeto mucho a mi afición. Me ha dado mucho y me dio mucho el sábado», dijo el jugador. «Me considero una persona que evoluciona constantemente, me gustan las críticas y me gusta afrontarlas, evolucionar y madurar. Uno aprende de todos los momentos».

Sin embargo, en el momento en el que le preguntaron por los posibles motivos que habrían llevado a los aficionados a pitarle, el futbolista prefirió echar balones fuera: «Los motivos no te los puedo decir porque yo no me silbo a mí mismo, me gustaría que cada uno explicara sus motivos. Lo que está claro es que cuando la situación está mal, pues cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Yo asumo las mías siempre que haga algo mal o no esté a la altura de las situaciones, pero cada vez que llueve, el paraguas de Miguel Torres no puede recoger toda la lluvia», y se defendió diciendo que muchas de las cosas que se habían publicado no eran del todo verdad: «Cuando no juego, no puedo explicar mis opiniones, pero eso no quiere decir que lo que se dice sea verdad o acepte las cosas que se digan. Me he centrado en trabajar y estoy muy orgulloso del comportamiento que he tenido durante toda la temporada».