Miguel Bosé da plantón a la turba antimascarilla

¿Dónde está Miguel Bosé ? Después de llamar a la rebelión, agitar los ánimos en redes y erigirse como voz cantante del movimiento antimascarilla, parece que el artista de 64 años se quedó en pantuflas en su casa de Somosaguas. Nadie le vio ayer en la manifestación de la plaza de Colón, donde se reunieron unas 3.000 personas para quejarse contra las medidas anticoronavirus, faltando así a su palabra. El amante bandido había publicado el sábado un vídeo animando a todos a sumarse a la causa y autoproclamándose como «la resistencia».

«Muchos ciudadanos queremos expresar nuestro desacuerdo con las medidas implantadas en España por el Covid-19 y por eso nos vamos a manifestar este domingo en Madrid», comentó Bosé. Pero él se quedó a resguardo del virus en su salón . Sorprende que el cantante haya caído en este delirio conspiranoico teniendo en cuenta que su madre Lucía Bosé fue uno de los primeros rostros conocidos en fallecer por coronavirus, el pasado 23 de marzo.

Las palabras de Bosé, incitando a manifestarse contra la mascarilla y las medidas de seguridad, no han sido bien recibidas en su propio colectivo y cantantes como Luis Cepeda no se han mordido la lengua. «Acabas de perder el respeto que te tenía (...) que tengas la vida resuelta no implica que te cargues todo por lo que lucha tu gremio», escribió en Twitter. Esperamos noticias de «Papito».