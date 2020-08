Miguel Bosé matiza ahora su discurso negacionista: «Nunca he dicho que el virus no exista» El artista, que se ha mostrado contrario al uso de la mascarilla, y llamó a la participación de las protestas en Colón, reaparece en redes sociales

Desde hace unas semanas Miguel Bosé se ha convertido, en cierto modo, en altavoz para aquellas personas que niegan la pandemia del coronavirus tal y como se conoce y que se posicionan, entre otras cosas, en contra del uso de la mascarilla o de la vacuna. El pasado 16 de agosto tuvo lugar en la Plaza de Colón de Madrid una protesta negacionista a la que el artista animó a acudir a través de sus redes sociales, aunque él se encontraba en México.

Tras su «espantada» -muchos de sus seguidores pensaban que él acudiría a la manifestación- el artista rompió su silencio en redes sociales con un: «Que nos dejen vivir», acompañado de un vídeo de cinco minutos de duración de la concentración en la que se incumplieron las medidas de seguridad decretadas por las autoridades.

Después de días de especulaciones y revuelo, ya que muchos usuarios fans, y rostros conocidos han criticado su postura como personaje público, Bosé ha decidió comenzar a publicar una serie de vídeos en los que, cuenta, irá aclarando su postura en cuanto a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial. «Me han castigado. He sido un niño malo. Entonces, por una semana no tengo una de las tres redes (hace unas semanas contó que Twitter le había censurado)», comienza diciendo en tono irónico e imitando el tono de voz de un niño. Llama poderosamente la atención la afonía del artista a lo largo de la grabación.

«Estamos aquí para hablar de los temas que os prometí y empezamos por el bicho. Se ha dicho que yo he dicho, que han dicho, que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente», comienza, tajante. Pero matiza: «Nunca he dicho que no existiera, lo que pasa que en este momento su fuerza está disminuyendo». Bosé hace referencia a los datos de marzo-abril de este año: «Los datos que manejamos son oficiales, no estamos inventando nada».

En su discurso, Bosé hace referencia a la cantidad de personas que perdieron la vida entonces, antes, eso sí, de especificar que ahora la situación no es la misma. De hecho, su madre, Lucía Bosé, falleció en marzo tras varios días ingresada, presuntamente por Covid-19: «Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias... También se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado».

Antes de despedirse, el intérprete anima a sus seguidores a «contrastar» informaciones para poder «hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede», pero manteniéndose firme en su postura de que el virus «está disminuyendo». Previsiblemente, Bosé hablará en próximas entregas de otros temas por los que ya ha sido tachado de irresponsable, como negar la necesidad del uso de mascarilla o sus teorías sobre la vacuna.