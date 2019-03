Miguel Bernardeau, sobre Aitana: «Yo no he dicho que sea mi novia» El protagonista de la exitosa serie «Élite» juega al despiste y sigue sin confirmar la relación con la «triunfita»

La situación sentimental de AitanaOcaña ha dado mucho de qué hablar desde que abandonara la academia de «Operación Triunfo» el pasado año. Primero estuvo en el punto de mira por la repentina ruptura con su novio Vicente y más tarde por comenzar una relación -que terminaría poco después- con su compañero Luis Cepeda.

Sin embargo, esto ya es agua pasada para la catalana, que hace unas semanas se dejaba ver acompañada del que parece ser el nuevo ocupante de su corazón: el actor Miguel Bernardeau. Sin embargo, y a pesar de que se han dejado ver juntos en diversas ocasiones, los protagonistas de esta mediática pareja no se han pronunciado al respecto.

La que sí lo hizo fue la madre de Bernardeau, la también actriz Ana Duato. Esta hizo unas declaraciones en las que mostraba su aprecio hacia la nueva novia de su hijo: «Aitana es divina. No se puede decir otra cosa, me encanta». No obstante, su actitud ha sido bastante más fría en su última aparición pública y ha evitado pronunciarse sobre el tema: «Perdóname pero no sé de qué me estás hablando», respondió al ser preguntada por Aitana.

Por su parte, Bernardeau se ha mostrado tajante en su último encuentro con los medios, con motivo de la celebración de la gala Fotogramas de Plata. «Yo no he dicho que sea mi novia», ha respondido tajante, y ha aclarado que no iba a hacer ningún comentario al respecto ya que había acudido al evento para «celebrar la industria».

¿Qué ha pasado?

No se sabe si esta repentina actitud por parte de Ana Duato y Miguel Bernardeau responde a una posible ruptura de la pareja o si se trata simplemente de una forma de mantener su intimidad a buen recaudo.