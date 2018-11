Miguel Bernardeau se pronuncia sobre su relación con Aitana El actor intentó cambiar de tema frente a las continuas preguntas de los periodistas y consiguió desviar la conversación hacia su papel en la serie

La semana pasada una conocida revista aseguraba que Aitana Ocaña había superado su ruptura con su compañero de «Operación Triunfo», Luis Cepeda. Eso se podía deducir a través de unas imágenes publicadas por la misma en las que la cantante le dedicaba unas tiernas sonrisas y miradas a Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato y actor de la serie española del momento: «Élite». Unas imágenes en las que la pareja quedó retratada en la romántica cena que compartieron el pasado sábado por la noche. Los jóvenes acudieron a Zara, un restaurante especializado en comida cubana ubiado en Chueca (Madrid), y fueron cazados y fotografiados. La pareja se mostró cómplice y feliz en compañía del otro.

De esta forma, las informaciones que relacionaban a Ocaña con el modelo Xavi Serrano, a quien ponían en el centro de su ruptura con Cepeda, se desvanecieron en el acto. Y eso que el propio Serrano aseguró a «La Vanguardia» que prefería «no entrar en temas de mi vida privada porque es un tema que afecta a otra persona que me importa que es Aitana. No voy a entrar en detalles».

Esta semana le ha tocado el turno al propio Miguel Bernardeau, quien ha declarado publicamente que entre él y la cantante no existe nada más allá de una bonita amistad. «De verdad, es una amiga y nada más, de verdad», aseguraba algo tímido e intentando cambiar de tema, desvió la conversación hacia su papel en la serie: «Estoy disfrutando cada momento de este boom y muchísimas gracias a todos por ver la serie. Es un trabajo que hicimos de corazón y estoy muy contento. Me paran por la calle y me encanta. Es muy guay que la gente aprecie tu trabajo», dijo el joven quien aprovechó el momento para agradecer a su madre el ejemplo que le ha dado como actriz de éxito. «La admiro muchísimo, es una gran actriz y una gran persona. Lo que más me gusta me gusta de ella es su generosidad».