Miguel Ángel Silvestre se sincera sobre su supuesto «affaire» con Paula Echevarría Kiko Matamoros sembraba el caos hablando de una supuesta aventura de la actriz con un conocido actor cuando aún estaba casada con David Bustamante

ABC Madrid Actualizado: 14/11/2019 21:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pasada semana Kiko Matamoros contaba en el plató de «Sálvame» algo que dejaba sin palabras a los colaboradores. Según sus palabras, Paula Echevarría habría sido infiel a David Bustamante con un actor cuando aún estaban casados, lo que podría haber causado su divorcio, que firmaron hace algo más de un año pero que fue «anunciado» en abril de 2017. «En mi casa pasan cosas», llegó a decir la actriz en un acto público en el que aprovechó para pedir respeto hacia esta delicada situación.

Tras varias idas y venidas en una separación que en un principio parecía modélica, la expareja comenzó a dejar ver sus diferencias a través de mensajes en las redes sociales. Un proceso largo que encontraba su estabilidad -aparentemente- hace unos meses, al cumplirse un año desde la oficialización del divorcio. La actriz se mudó recientemente a su nueva casa con su hija Daniella y Miguel Torres, su actual pareja. El cantante, por su parte, ha rehecho su vida con la bailarina Yana Olina. Además, el exmatrimonio ponía a la venta su último bien en común: la vivienda en la que compartieron los años más felices como marido y mujer.

Pero la calma que por fin se respiraba en el entorno familiar saltaba por los aires cuando Kiko Matamoros hablaba por primera vez sobre una presunta infidelidad por parte de la actriz. Una noticia a la que muchos no dan credibilidad pero que, seguro, no habrá sido bien recibida por ninguno de sus protagonistas. Paula Echevarría no se ha pronunciado al respecto, al menos por el momento, pero el cántabro no pudo evitar las preguntas a la llegada a su entrenamiento. «Es que me da igual ya esto, a mí esto ya no me supone nada, lo que quiero es que sea feliz. Así mi hija es feliz, así soy feliz yo, y todos tranquilos», llegó a decir.

Matamoros, por su parte, no llegó a desvelar la identidad del supuesto amante de Paula Echevarría, pero sí contó que era un conocido actor. Una afirmación que hizo que todas las miradas se dirigieran a su gran amigo y compañero de reparto desde hace años: Miguel Ángel Silvestre. El intérprete ha decidió poner fin a la polémica desmintiendo estos rumores a su llegada a la entrega de los Premios Onda. «Paula es mi hermana, es una hermana para mí desde el primer día que la conocí, que sabíamos que íbamos a compartir ese periplo», ha dicho, refiriéndose a la serie «Velvet».

Además, ha reiterado que respeta mucho a Paula por los «valores familiares que tiene» y confiesa, poniendo fin a las habladurías, que el único beso que se han dado «ha sido porque estaba en el guión». No obstante, ha mostrado su preocupación ante la situación que se ha generado y reconoce que ha tenido el impulso de hablarlo con ella: «Pero por suerte tengo gente en mi entorno muy cabal que me dice: 'No tienes por qué decir nada, tranquilo'».