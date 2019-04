Mick Jagger, un «stent» para el corazón de un viejo rockero El próximo viernes se someterá a la operación quirúgica que ha parado la gira de los Rolling

Con los Rolling Stones casi llegó un punto en el que creíamos que no eran humanos, pero lo son. Su cantante, el incombustible Mick Jagger (75 años), ha dado un pequeño susto a sus fans de todo el mundo al anunciar la cancelación de la gira del grupo británico por Norteamérica, debido a problemas médicos sin especificar. El escueto comunicado, emitido el pasado domingo por la banda, dice que «desafortunadamente, The Rolling Stones tienen que anunciar el aplazamiento de sus próximas fechas en EE.UU y Canadá. Mick ha sido aconsejado por los doctores y no puede salir de gira en este momento, ya que necesita tratamiento médico».

Tras los rumores iniciales, la web «Drudge Report» informaba de que se someterá a una cirugía de corazón en Nueva York para reemplazar una válvula cardíaca. Mientras, Fox News cuenta que Jagger pasará por quirófano el próximo viernes. Otras fuentes han asegurado a «The New York Post» que la intervención quirúrgica servirá para implantarle un «stent», un elemento que resuelve obstrucciones en las arterias coronarias. Aun así, los médicos habrían asegurado que se trata de un procedimiento sencillo y que no debería suponer ningún problema para el cantante en lo que a su regreso a los escenarios se refiere, por lo que podría «volver a trabajar en cuestión de semanas».

Quizá por el seguro

Después de terminar a finales del año pasado la parte europea del «No Filter Tour», iniciada el 9 de septiembre de 2017, los Rolling Stones se disponían a realizar entre abril y junio la segunda fase, con 17 conciertos previstos en EE.UU. y Canadá. Pero sus planes se han visto alterados por este imprevisto, que algunos achacan a las exigencias de la compañía de seguros contratada para la gira. «Estoy desolado por tener que posponer los conciertos, pero me esforzaré mucho para volver al escenario tan pronto como sea posible». Así se se disculpó vía Twitter el propio Jagger, quien al día siguiente fue fotografiado mientras se relajaba en una playa de Miami con su novia, la bailarina Melanie Hamrick (32), y dos de sus hijos -el rockero tiene ocho con cinco mujeres diferentes-: Deveraux, de 2 años, fruto de su noviazgo con Hamrick; y Georgia May, de 27, uno de los cuatro vástagos que Jagger tuvo con Jerry Hall (62). Unas horas antes, también fue visto en su casa de Miami Beach junto a sus compañeros de grupo.

De lo alto del cocotero

En lo que va de siglo XXI, casi todas las cancelaciones de giras o conciertos de los Rolling Stones han tenido que ver con Jagger, y más en particular con su garganta. En 2006 tuvieron que recolocar algunas fechas del «A Bigger Bang Tour» por la hilarante caída de Keith Richards desde lo alto de un cocotero en Fiji, pero unos meses después, varios de esos shows no pudieron celebrarse por una laringitis del cantante, entre ellos los de Valladolid y El Ejido.

Ocho años después, en 2014, la banda se vio obligada a suspender su actuación en el festival Hanging Rock de Melbourne (Australia) por la misma razón: el doctor obligó a Jagger a dejar descansar sus cuerdas vocales. Y en 2016, otra laringitis volvió a estropearles los planes de actuar, esta vez en el suntuoso T-Mobile Arena de Las Vegas. Con esta nueva cancelación de una gira, el tiempo entre achaque y achaque parece estar haciéndose cada vez corto para el quizá ya no tan incombustible Jagger.