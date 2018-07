Michelle Williams (Destiny's Child) ingresa en un centro para tratar su depresión La cantante ha hablado varias veces en público de sus problemas de ansiedad, provocados por su dificultad para lidiar con la fama

Cada vez más rostros conocidos se atreven a hablar de sus problemas de salud mental y de cómo luchan por combatirlos. La última ha sido la excomponente de Destiny's Child, Michelle Williams, quien ha ingresado en un centro especializado para tratarse por depresión.

Ya el pasado mes de octubre, Williams reveló en un programa de televisión que su éxito con Destiny's Child tampoco pudo acabar cons su demonios. «Formaba parte de uno de los grupos musicales femeninos que más ha vendido en toda la historia, pero era incapaz de salir de la depresión», explicó la cantante.

Entonces, la artista decidió compartir su malestar con Mathew Knowles, padre de su compañera Beyoncé y su mánager. «Me dijo que acabábamos de firmar un contrato multimillonario, que íbamos a salir de gira, que no tenía razones para estar así», recordó Williams, lamentando no haber encontrado en él la ayuda necesaria para luchar contra la depresión.

La cantante pensó que su malestar lo provocaba el cansancio acumulado por su trabajo y no buscó ayuda profesional. «Lo hubiera hecho si supiera lo que sé ahora», aclaró.

«Empecé a tener pensamientos suicidas. Mi cabeza se quedó atrapada en un lugar oscuro del que no sabía salir. Solo quería dejar de sentirme mal», terminó Williams.

Ahora, según informa «TMZ», ha recurrido al trabajo de una clínica de Los Ángeles. La propia Williams ha reconocido en su Instagram que su depresión fue el motivo de su ingreso: «Durante años, he tratao de concienciar a la gente sobre las enfermedades mentales y he tratado de animarlos para que pidiesen ayuda. Hace poco, fui yo la que buscó ayuda en un gran equipo de profesionales de la salud».